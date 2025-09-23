Αρπαγή 15χρονου στη Βόλβη: Δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 18χρονου – Αναζητείται δεύτερος δράστης

Δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος ενός 18χρονου που συνελήφθη μετά την καταγγελία 15χρονου μαθητή πως έπεσε θύμα αρπαγής το πρωί της Δευτέρας (22.09.2025), ενώ κατευθυνόταν στο σχολείο του στη Βόλβη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, δύο κουκουλοφόροι τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί σε λευκό βανάκι. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής τον απείλησαν, τον χτύπησαν και του αφαίρεσαν 50 ευρώ, ενώ στη συνέχεια του πέταξαν και το κινητό τηλέφωνο. Παράλληλα, αποπειράθηκαν να τον εκβιάσουν ζητώντας το ποσό των 10.000 ευρώ εντός δύο εβδομάδων, με απειλές κατά της ζωής του σε περίπτωση που μιλούσε σε αστυνομία ή γονείς.

Ο 18χρονος, γνωστός του θύματος, παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή και παραμένει υπό κράτηση. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι αρπαγή (κατά συναυτουργία), αρπαγή ανηλίκου, ληστεία και απόπειρα εκβίασης.

Το ανήλικο θύμα κατέθεσε παρουσία ψυχολόγου ότι οι δράστες τον οδήγησαν σε ερημικό σημείο, κοντά σε εκκλησία, ενώ τον άφησαν ελεύθερο μόνο όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία πυροσβεστικού οχήματος στην περιοχή.

Οι αρχές αναζητούν το δεύτερο άτομο που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, οδηγούσε το βαν, με τα στοιχεία του να παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

