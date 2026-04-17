Αρπαγή του 7χρονου Βαγγέλη από τον πατέρα του στην περιοχή Συκεών Θεσσαλονίκης

Πατέρας του ανηλίκου στις 16 Απριλίου 2026 προέβη σε αρπαγή του Βαγγέλη (ον.) Λάζο (επ.), 7 ετών, από την περιοχή των Συκεών Θεσσαλονίκης και έκτοτε αγνοούνται. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas σήμερα, 17/04/2026, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του ανήλικου σε κίνδυνο.

Η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος για πορνογραφία ανηλίκων: Εντοπίστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης

Ο ανήλικος Βαγγέλης (ον.) Λάζο (επ.), έχει μαύρα μάτια και καφέ μαλλιά, έχει ύψος 1.20 μ. και είναι 24 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινη μπλούζα, κόκκινο μπουφάν, μαύρο παντελόνι και γκρι-άσπρα αθλητικά παπούτσια .

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση

