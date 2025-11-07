Αρση κυρώσεων από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον πρόεδρο της Συρίας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με 14 ψήφους υπέρ και μια αποχή από την Κίνα, ενέκρινε ψήφισμα που αφαιρεί από τη λίστα κυρώσεων τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα, και τον υπουργό Εσωτερικών, Άνας Χατάμπ, λόγω της σύνδεσής τους με την τρομοκρατική οργάνωση HTS, η οποία έχει τις ρίζες της στο Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ πρέσβης Μάικλ Γουόλτς ανέφερε στην επεξήγηση ψήφου ότι «με την υιοθέτηση του παρόντος κειμένου, το Συμβούλιο στέλνει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα, αναγνωρίζοντας ότι η Συρία εισέρχεται σε μια νέα εποχή μετά την ανατροπή του Άσαντ και των συνεργατών του τον Δεκέμβριο του 2024».

«Υπάρχει πλέον μια νέα συριακή κυβέρνηση, υπό τον Πρόεδρο Αχμεντ αλ Σάρα, η οποία εργάζεται σκληρά για να τηρήσει τις δεσμεύσεις της ως προς την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των ναρκωτικών, την εξάλειψη κάθε υπολείμματος χημικών όπλων, καθώς και την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας, μέσα από μια χωρίς αποκλεισμούς πολιτική διαδικασία» πρόσθεσε.

Ο κ. Γουόλτς τόνισε επίσης ότι «όπως έχει επισημάνει ο πρόεδρος (των ΗΠΑ) Τραμπ, αυτή είναι η ευκαιρία της Συρίας να φτάσει στη μέγιστη δυνατή προκοπή και πως η απεγγραφή του προέδρου Σάρα και του υπουργού Εσωτερικών Χατάμπ θα πρέπει να βοηθήσει τον συριακό λαό να αξιοποιήσει πλήρως αυτή την ιστορική ευκαιρία».

Από την πλευρά του ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Συρίας, πρέσβης Ιμπραχίμ Ολαμπί, χαιρέτισε την υιοθέτηση της νέας απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, χαρακτηρίζοντας την ως «ένδειξη αυξανόμενης εμπιστοσύνης στη νέα Συρία, στον λαό και στην ηγεσία της» και επεσήμανε ότι, «για πρώτη φορά ύστερα από τόσα χρόνια, το Συμβούλιο ενώθηκε υπέρ της Συρίας και στο πλευρό του λαού της».

Ο κ. Ολαμπί χαρακτήρισε την απόφαση ορόσημο, καθώς «αποτελεί τον καρπό θετικής και συνεχούς εμπλοκής με τη Συρία τους τελευταίους μήνες» και αντανακλά «τον εποικοδομητικό ρόλο της διεθνούς κοινότητας στη στήριξη των θετικών εξελίξεων επί του πεδίου».

Τόνισε ότι η απόφαση «αντανακλά τη βούληση των Σύρων, ανδρών και γυναικών» να ανοικοδομήσουν τη χώρα τους βάσει των αρχών της «ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, της ανεξαρτησίας, της εθνικής κυριαρχίας, της ευημερίας και της ανάπτυξης».

Υπογράμμισε ότι η εσωτερική στρατηγική της χώρας βασίζεται στη συμφιλίωση και την ανοικοδόμηση, δηλώνοντας ότι η Συρία «οικοδομεί ένα σύγχρονο κράτος, θεμελιωμένο στο κράτος δικαίου» και επιδιώκει «να γυρίσει τη σελίδα του πολέμου και της οδύνης».

«Η νέα Συρία επιδιώκει να είναι χώρα ειρήνης και συνεργασίας, όχι πεδίο αντιπαραθέσεων ή διευθέτησης λογαριασμών», σημείωσε.

Περιγράφοντας το όραμα της Δαμασκού, ο Σύρος πρέσβης ανέφερε ότι η χώρα «τείνει τη χείρα της σε όλα τα κράτη του κόσμου, επιδιώκοντας συνεργασίες και επιτυχίες, επιχειρήσεις και επενδύσεις» και «φιλοδοξεί να γίνει σημείο συνάντησης που ενώνει την Ανατολή και τη Δύση υπό τη σημαία της ανάπτυξης και της ευημερίας».

Πηγή: ΑΠΕ

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



