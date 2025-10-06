Άρτα: Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση για την 28χρονη έγκυο

Σήμερα πρόκειται να διεξαχθεί η ιατροδικαστική εξέταση της 28χρονης εγκύου από την Άρτα, η οποία κατέληξε έπειτα από αλεργικό σοκ που φέρεται να προκλήθηκε κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού.

Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε στα Γιάννενα, μετά την εκταφή που πραγματοποιήθηκε παρουσία αστυνομικών και ιατροδικαστή.

Από την Ηλεία το ένα θύμα της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, η καταγγελία για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας έχει υποβάλει μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, ζητώντας πλήρη και σαφή στοιχεία σχετικά με τα αίτια του θανάτου. Οι συγγενείς κάνουν λόγο για πιθανά λάθη στη διαχείριση του περιστατικού και την απουσία γιατρού κατά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο.

Το Νοσοκομείο Άρτας επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του ότι η γυναίκα παρουσίασε αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση του αντιβιοτικού και κατέληξε παρά τις προσπάθειες ανάνηψης των γιατρών.

