Αρτέμιδα – Πατέρας 9χρονης που έπαθε ηλεκτροπληξία: «Τα καλώδια ήταν σε ύψος που φτάνει κάθε 5χρονο παιδί»

Καρέ – καρέ τα όσα έζησε η 9χρονη κόρη του, τη στιγμή που έπαθε ηλεκτροπληξία από εκτεθειμένα καλώδια σε κολόνα φωτισμού σε παιδική χαρά στην Αρτέμιδα, περιέγραψε στο newsit.gr ο πατέρας του κοριτσιού. Ο άνδρας που ενημερώθηκε πως η κόρη του έπεσε ξαφνικά κάτω όταν χτυπήθηκε από το ρεύμα τόνισε πως δεν είναι δυνατόν οι γονείς να φοβούνται να πάνε τα παιδιά τους στην παιδική χαρά.

Σε άλλο σημείο αποκάλυψε πως τα εκτεθειμένα καλώδια που προκάλεσαν στην κόρη του την ηλεκτροπληξία ενώ έπαιζε αμέριμνη στην Αρτέμιδα, ήταν σε τέτοιο ύψος που θα μπορούσε να τα φτάσει κάθε παιδί 5 χρόνων.

Η 9χρονη, λίγα λεπτά μετά την ηλεκτροπληξία, έτρεξε στην μητέρα της και της είπε πως μούδιασε το πόδι της και έπεσε κάτω, όταν έπεσε ξαφνικά το ρεύμα.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και οι γιατροί έκριναν πως είναι καλά στην υγεία της και μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της.

«Η μικρή είχε πάει με την μητέρα στο πάρκο. Περίπου στις 7:30 η ώρα το απόγευμα με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν να μην ανησυχώ. Όταν πήγα εκεί είδα πως περιμετρικά από τις κούνιες τα καλώδια των κολώνων ήταν εκτεθειμένα. Είχε πρόσβαση σε αυτά οποιαδήποτε 5χρόνο γιατί ήταν σε τέτοιο ύψος που μπορούσε να τα ακουμπήσει. Δεν είχαν καμία κάλυψη. Εκ των υστέρων μας είπαν πως προκλήθηκε από βανδαλισμούς.

Ουσιαστικά η κόρη μου πήγαινε βόλτα με μια φίλη της περιμετρικά από τις κούνιες. Όπως προχωρούσε, ακούμπησε ένα καλώδιο και ξεκίνησε να τινάζει το χεράκι της στον αέρα. Έπεσε το ρεύμα σε όλο το πάρκο. Εκείνη την στιγμή γύρισε η μητέρα της να δει τι συμβαίνει και της είπε η μικρή ότι την ώρα που έπεσαν τα φώτα μούδιασε το πόδι της και έπεσε κάτω. Η μικρή τώρα είναι καλά. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να πηγαίνουμε τα παιδιά μας στο πάρκο», είπε ο πατέρας.

Η οικογένεια της 9χρονης έχει ήδη καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων. Ο δήμος από την πρώτη στιγμή απάντησε πως ασυνείδητοι κλέβουν τα καπάκια από τις κολόνες φωτισμού με αποτέλεσμα να κρέμονται τα καλώδια.

