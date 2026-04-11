Artemis II: Επέστρεψαν στη Γη μετά το ιστορικό ταξίδι γύρω από τη Σελήνη BINTEO

Με απόλυτα επιτυχημένη προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά της Καλιφόρνιας, ολοκληρώθηκε η αποστολή Artemis II της NASA, με το πλήρωμα του Orion να επιστρέφει στη Γη ύστερα από δεκαήμερο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη. Η κάψουλα έπεσε στη θάλασσα στις 8:07 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ την Παρασκευή 10 Απριλίου, δηλαδή στις 03:07 τα ξημερώματα του Σαββάτου ώρα Ελλάδας, σηματοδοτώντας το τέλος της πρώτης επανδρωμένης αποστολής της NASA σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη από την εποχή του Apollo.

Στο Orion επέβαιναν ο διοικητής Ριντ Γουάιζμαν, ο πιλότος Βίκτορ Γκλόβερ, η Κριστίνα Κόουκ και ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν. Το πλήρωμα ολοκλήρωσε μια αποστολή περίπου 10 ημερών, κατά την οποία πλησίασε τη Σελήνη, πέρασε από τη σκοτεινή της πλευρά και στη συνέχεια πήρε τον δρόμο της επιστροφής προς τη Γη. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, οι αστροναύτες κατέγραψαν και νέο ρεκόρ απόστασης για ανθρώπους μακριά από τη Γη, φτάνοντας περίπου τα 252.756 μίλια.

Η πιο κρίσιμη στιγμή της αποστολής

Η επάνοδος στην ατμόσφαιρα ήταν το πιο απαιτητικό και επικίνδυνο σκέλος της επιστροφής. Το Orion μπήκε στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα, ενώ κατά τη φάση αυτή αναπτύχθηκαν ακραίες θερμοκρασίες στην εξωτερική επιφάνειά του. Η NASA είχε επισημάνει εκ των προτέρων ότι η θερμική ασπίδα του σκάφους θα δοκιμαζόταν σε πραγματικές συνθήκες επανόδου από αποστολή βαθιού διαστήματος, κάτι που αποτελούσε έναν από τους βασικούς τεχνικούς στόχους της αποστολής.

Όπως συμβαίνει σε τέτοιες φάσεις, υπήρξε και προσωρινή διακοπή επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου, καθώς το πλάσμα που δημιουργείται γύρω από την κάψουλα εμποδίζει τη μετάδοση σήματος. Το φαινόμενο ήταν αναμενόμενο και είχε ενσωματωθεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της NASA. Όταν το Orion κατέβηκε σε χαμηλότερο ύψος, άνοιξαν κανονικά τα αλεξίπτωτα και η κάθοδος ολοκληρώθηκε χωρίς πρόβλημα.

Επιχείρηση ανάκτησης ανοιχτά της Καλιφόρνιας

Αμέσως μετά την προσθαλάσσωση, ξεκίνησε η επιχείρηση ανάκτησης της κάψουλας από δυνάμεις της NASA και του αμερικανικού στρατού, με σκάφη και ελικόπτερα να έχουν ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή. Οι αστροναύτες βγήκαν από το Orion με ασφάλεια, ανέβηκαν σε φουσκωτή λέμβο και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο πλοίο ανάκτησης. Οι εικόνες από την έξοδό τους επιβεβαίωσαν ότι το πλήρωμα ήταν σε καλή κατάσταση μετά την επιστροφή από μια αποστολή που θεωρείται ορόσημο για το αμερικανικό διαστημικό πρόγραμμα.

We can achieve great things when we work together. The Artemis II recovery team includes specialists from the U.S. military alongside engineers and technicians from NASA and Lockheed Martin.

Η NASA, άλλωστε, έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στο τελικό αυτό στάδιο, καθώς η ασφαλής ανάκτηση του πληρώματος και του σκάφους αποτελεί κρίσιμο μέρος της συνολικής αξιολόγησης της αποστολής. Η Artemis II δεν ήταν απλώς ένα ταξίδι συμβολισμού. Ήταν ένα πλήρες τεστ των συστημάτων του Orion και της συνολικής επιχειρησιακής αλυσίδας που θα χρειαστεί για τις επόμενες αποστολές.

Το βήμα πριν από την επιστροφή στη Σελήνη

Η σημασία της Artemis II είναι μεγάλη, γιατί πρόκειται για την πρώτη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση του προγράμματος Artemis. Η αποστολή δεν προσεδαφίστηκε στη Σελήνη, όμως είχε ως αποστολή να αποδείξει ότι το διαστημόπλοιο, το σύστημα εκτόξευσης και τα βασικά πρωτόκολλα υποστήριξης μπορούν να λειτουργήσουν με πλήρωμα σε αποστολή βαθιού διαστήματος. Με αυτή την έννοια, η πτήση θεωρείται το καθοριστικό βήμα πριν από την επόμενη μεγάλη φάση του προγράμματος.

Big smiles from Christina and Victor on the deck of the USS John P. Murtha, as they waited to be escorted for their routine post-mission medical checks.

Σύμφωνα με τη NASA και το Reuters, ο επόμενος μεγάλος στόχος του προγράμματος είναι η επιστροφή αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης με μελλοντική αποστολή που τοποθετείται, με τα σημερινά δεδομένα, στο 2028. Αυτό δίνει και το πραγματικό βάρος της επιτυχίας της Artemis II: δεν ήταν ένα μεμονωμένο επίτευγμα, αλλά η απαραίτητη δοκιμή πριν από την επόμενη απόπειρα σεληνιακής προσεδάφισης.

Το μήνυμα Τραμπ και ο επόμενος στόχος

Μετά την επιτυχημένη επιστροφή του πληρώματος, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη δημόσια τους τέσσερις αστροναύτες, χαρακτηρίζοντας εντυπωσιακή την αποστολή και απόλυτα επιτυχημένη την προσθαλάσσωση. Παράλληλα, επανέφερε τη φιλοδοξία για ακόμη πιο μακρινούς στόχους, βάζοντας στο κάδρο και τον Άρη. Η αναφορά αυτή δείχνει πώς η επιτυχία της Artemis II αντιμετωπίζεται ήδη όχι μόνο ως τεχνικό επίτευγμα, αλλά και ως πολιτικό και στρατηγικό μήνυμα για το μέλλον της αμερικανικής διαστημικής παρουσίας.

Look closely and you can see our fifth and smallest crew member crossing the flight deck with @Astro_Reid. Rise has returned to Earth!

Η ουσία, πάντως, είναι ότι η NASA πήρε αυτό που ήθελε από τη συγκεκριμένη αποστολή: μια ασφαλή, επανδρωμένη επιστροφή από τη σεληνιακή γειτονιά και μια ισχυρή επιβεβαίωση ότι το πρόγραμμα Artemis μπορεί να περάσει στο επόμενο, πολύ πιο απαιτητικό του στάδιο. Μετά από μισό και πλέον αιώνα, η τροχιά προς τη Σελήνη άνοιξε ξανά με ανθρώπους μέσα στο σκάφος.

