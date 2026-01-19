ΑΣ Δύναμη: Η Πάτρα στο επίκεντρο του τάε κβον ντο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 6ο Patras Taekwondo Winter Camp, στο κλειστό «Κώστας Πετρόπουλος», σηματοδοτώντας δυναμικά την έναρξη της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Το καμπ διοργανώθηκε από τον Αθλητικό Σύλλογο «Η Δύναμη» και αποτελεί πλέον θεσμό, καθώς διεξήχθη για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Βασικός στόχος της διοργάνωσης ήταν η αγωνιστική και εκπαιδευτική εξέλιξη των αθλητών, μέσα από προπονήσεις υψηλού επιπέδου και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ουσιαστικής ανταλλαγής εμπειριών.

Κεντρικό πρόσωπο του καμπ ήταν ο Τζαλάλ Κοντάμι, με τον οποίο ο σύλλογος διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ένα ολοκληρωμένο προπονητικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις του αγωνιστικού τάε κβον ντο.

Ιδιαίτερη στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η τελετή βράβευσης, παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων του αθλήματος.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία του,ς ο Μιχάλης Μουρούτσος, Γενικός Γραμματέας της ΕΛ.Ο.Τ. και Χρυσός Ολυμπιονίκης, καθώς και η Αρετή Αθανασοπούλου, Χρυσή Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και Β΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛ.Ο.Τ., προσδίδοντας ιδιαίτερο κύρος στη διοργάνωση.

Παράλληλα, στο καμπ συμμετείχαν και αθλητές με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, γεγονός που συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος υψηλού επιπέδου και έμπνευσης για τους νεότερους αθλητές.

Ο ΑΣ Δύναμη διοργανώνει σταθερά δύο καμπ κάθε χρόνο, ένα χειμερινό και ένα θερινό, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια, την οργανωτική του δομή και τη φιλοσοφία της συνεχούς εξέλιξης.

Το 6ο Patras Taekwondo Winter Camp ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά την Πάτρα ως σημείο αναφοράς στον χώρο του τάε κβον ντο, θέτοντας τις βάσεις για μια απαιτητική και δημιουργική αγωνιστική χρονιά.

