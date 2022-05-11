ΑΣΕΠ: 565 νέες προσλήψεις στην ΕΑΒ

ΑΣΕΠ: 565 νέες προσλήψεις στην ΕΑΒ
11 Μάι. 2022

Την έγκριση του ΑΣΕΠ έλαβε νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 565 υπαλλήλων στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να εκδοθεί η εν λόγω προκήρυξη.

Θα προσληφθούν υπάλληλοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσιες συμβάσεις με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, εφόσον απαιτείται, θα λάβουν τη σχετική εκπαίδευση.

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: βαθμός βασικού τίτλου και εμπειρία.

Η λίστα με τις ειδικότητες που ζητούνται:

ΠΕ MARKETING 1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5
ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1
ΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1
ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ LOGISTICS 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 3
ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 13
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 2
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (INDUSTRIAL ENGINEER) 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (COMPUTER VISION) 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΕΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 2
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ-ΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ BASE BAND /IF 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 3
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 2
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 12
ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2
ΤΕ MHXANIKΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 2
ΤΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 2
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 5
ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ) 1
ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ / ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4
ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 3
ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 6
ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 7
ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 10
ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 36
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 5
ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ RF/IF 2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 8
ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 93
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 6
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 26
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 4
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 17
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ 12
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 2
ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 4
ΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8
ΔΕ ΤΑΜΙΩΝ 1
ΔΕ ΠΛΥΝΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 6
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 177
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΑΦΗΣ 6
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1

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