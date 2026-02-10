ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η προκήρυξη για 510 θέσεις σε νοσοκομεία – Πότε οι αιτήσεις

510 θέσεις μόνιμου προσωπικού και τριετούς διάρκειας ΙΔΟΧ – Αφορά κατηγορίες ΠΕ και ΥΕ

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η προκήρυξη για 510 θέσεις σε νοσοκομεία – Πότε οι αιτήσεις
10 Φεβ. 2026 14:18
Εκδόθηκε η προκήρυξη 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά την πλήρωση 510 θέσεων σε νοσοκομεία της χώρας, με σειρά προτεραιότητας. Η προκήρυξη περιλαμβάνει τόσο μόνιμο προσωπικό, όσο και προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Οι θέσεις απευθύνονται σε υποψηφίους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας.

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη και ειδικότερα στο Παράρτημα Β΄.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ξεκινά:

  • Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 08:00

  • και ολοκληρώνεται Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

Δικαιολογητικά και διαδικασία ελέγχου

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα, τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που δηλώνουν οι υποψήφιοι δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, αλλά θα κατατεθούν ηλεκτρονικά σε μεταγενέστερο στάδιο, πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των δικαιολογητικών θα καθοριστούν με σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Κεφάλαιο Δ΄ της προκήρυξης.

Πού θα βρείτε το ΦΕΚ

Το ΦΕΚ της προκήρυξης 1Κ/2026 έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν και από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

