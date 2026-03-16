ΑΣΕΠ: Λήγει η διορία για μόνιμες θέσεις στο νοσοκομείο

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 2Κ/2026 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά 1.696 μόνιμες θέσεις εργασίας σε νοσοκομεία και φορείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να υποβάλουν την αίτησή τους έως την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00, οπότε και ολοκληρώνεται η προθεσμία συμμετοχής.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στα νοσοκομεία συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον, καθώς αφορά υποψηφίους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) που επιδιώκουν μόνιμη εργασία στο Δημόσιο και στον χώρο της υγείας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους εντός της προθεσμίας, καθώς μετά την καταληκτική ημερομηνία το σύστημα κλείνει αυτόματα.

Οι προσλήψεις κατανέμονται ως εξής:

-Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): 840 θέσεις

-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): 856 θέσεις

Η προκήρυξη απευθύνεται σε πτυχιούχους ΤΕΙ και αποφοίτους Λυκείου, οι οποίοι θα στελεχώσουν νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια.

Παράβολο και διαδικασία

Απαιτείται παράβολο ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ, το οποίο εκδίδεται μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο, επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου – Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)» στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr).

