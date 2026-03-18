ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 1.654 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Εκδόθηκε η προκήρυξη 4Κ/2026 από το ΑΣΕΠ για την πλήρωση 1.654 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείο Υγείας, καθώς και για θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας τριών ετών. Οι θέσεις αφορούν το προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.). Η διαδικασία υλοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες που περιγράφονται στην προκήρυξη, στο Παράρτημα Β’.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 στις 08:00 και λήγει τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 στις 14:00.

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πιστοποιούν τα προσόντα, τα κριτήρια και τις ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι, θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ.

Η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα σε υποψήφιους να διεκδικήσουν σταθερές θέσεις εργασίας στον τομέα της υγείας, τόσο σε μόνιμη όσο και σε τριετή βάση, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό των νοσοκομείων και των φορέων υγείας σε όλη τη χώρα.

