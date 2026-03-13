Ashab Al Yamim: Τι γνωρίζουμε για το δίκτυο που εμφανίστηκε ξαφνικά στην Ευρώπη

Η οργάνωση εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά μέσα σε λίγες ημέρες, αναλαμβάνοντας δύο επιθέσεις που έχουν ήδη σημάνει συναγερμό στις ευρωπαϊκές αρχές.

13 Μαρ. 2026 18:21
Pelop News

Μια μέχρι πρότινος άγνωστη οργάνωση με την ονομασία Ashab Al Yamim βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των ευρωπαϊκών αρχών ασφαλείας, μετά την ανάληψη ευθύνης για επιθέσεις σε εβραϊκούς στόχους μέσα στην ίδια εβδομάδα. Η πιο πρόσφατη υπόθεση αφορά την έκρηξη και τη φωτιά έξω από συναγωγή στο Ρότερνταμ, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα είχε προηγηθεί έκρηξη σε συναγωγή στη Λιέγη του Βελγίου. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά οι αρχές αντιμετωπίζουν τα περιστατικά ως εξαιρετικά σοβαρά.

Το στοιχείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι η Ashab Al Yamim δεν είχε ουσιαστικά προηγούμενη δημόσια παρουσία. Η Jerusalem Post έγραψε ότι η ομάδα εμφανίστηκε ξαφνικά και ανέλαβε την ευθύνη για τρεις επιθέσεις σε εβραϊκά ιδρύματα στην Ευρώπη μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ ευρωπαϊκά εβραϊκά δίκτυα και το AP μετέδωσαν ότι βίντεο ανάληψης ευθύνης κυκλοφόρησαν γρήγορα online, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η αυθεντικότητά τους από τις αρχές.

Οι υποψίες για πιθανές διασυνδέσεις με φιλοϊρανικά δίκτυα προέρχονται κυρίως από αναλύσεις και όχι από επίσημη απόδειξη. Το δημοσίευμα της Jerusalem Post υποστηρίζει ότι βίντεο και υλικό της οργάνωσης διακινήθηκαν μέσα από κανάλια Telegram που σχετίζονται με τον λεγόμενο «σιιτικό άξονα», κάτι που τροφοδοτεί σενάρια για επαφές ή έμπνευση από κύκλους κοντά στη Χεζμπολάχ ή στους Φρουρούς της Επανάστασης. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δημόσια επιβεβαιωμένο στοιχείο από ευρωπαϊκές αρχές ή από το Reuters που να αποδεικνύει ιρανική καθοδήγηση ή επιχειρησιακή σύνδεση.

Το ίδιο ισχύει και για το σύμβολο και το όνομα της οργάνωσης, που έχουν προκαλέσει συζητήσεις. Αναλύσεις που επικαλείται η Jerusalem Post σημειώνουν ότι η ονομασία και η αισθητική του λογοτύπου θυμίζουν τη συμβολική γλώσσα ένοπλων φιλοϊρανικών οργανώσεων της Μέσης Ανατολής. Αυτό όμως αποτελεί ένδειξη ύφους και ιδεολογικής αναφοράς, όχι αποδεικτικό στοιχείο οργανικής σχέσης.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι αρχές στην Ολλανδία έχουν ήδη κινηθεί. Η αστυνομία του Ρότερνταμ προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις νεαρών υπόπτων μετά την επίθεση στη συναγωγή, αφού είχε αυξήσει άμεσα την επιτήρηση και σε άλλα εβραϊκά σημεία της πόλης. Το AP και το Reuters αναφέρουν ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο αντισημιτικού κινήτρου, ενώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν οι ύποπτοι σχεδίαζαν και νέα επίθεση.

Στο Βέλγιο, η υπόθεση της Λιέγης έχει επίσης περάσει σε ομοσπονδιακό επίπεδο, με τις αρχές να ερευνούν την έκρηξη ως πιθανή τρομοκρατική ή αντισημιτική ενέργεια. Η σημασία της δεν περιορίζεται στο ίδιο το χτύπημα, αλλά ενισχύεται από το γεγονός ότι ακολούθησε σχεδόν αμέσως δεύτερο παρόμοιο περιστατικό σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Άρα, αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι το εξής: υπάρχει μια νέα ονομασία που ανέλαβε δημόσια την ευθύνη για τουλάχιστον δύο επιθέσεις σε συναγωγές στην Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές αρχές τη λαμβάνουν σοβαρά υπόψη και οι κοινότητες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Αυτό που δεν έχει αποδειχθεί δημόσια μέχρι τώρα είναι ότι η Ashab Al Yamim αποτελεί επιβεβαιωμένο παρακλάδι της Χεζμπολάχ ή των Φρουρών της Επανάστασης. Οι «σκιές» υπάρχουν, αλλά προς το παρόν παραμένουν ακριβώς αυτό: σκιές και όχι τεκμηριωμένο συμπέρασμα.

