Ασία: Πανηγύρισε το πέναλτι που απέκρουσε, αλλά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και έγινε viral η«γκάφα» του, ΒΙΝΤΕΟ

Στο ποδόσφαιρο κατά καιρούς έχουν συμβεί απίστευτες στιγμές, αλλά αυτό που έγινε στον προημιτελικό του Ασιατικού Κυπέλλου Κ23 ανάμεσα στην Ιαπωνία και την Ιορδανία στη Σαουδική Αραβία, ξεπερνά κάθε φαντασία. Ο τερματοφύλακας των Ιορδανών, Αμπντέλ Ραχμάν Αλ Ταλαλγκά, βίωσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την απόλυτη αποθέωση και τον απόλυτο διασυρμό, σε μια φάση που κάνει ήδη τον γύρο του κόσμου.

Μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι. Στη δεύτερη εκτέλεση της Ιαπωνίας, ο Γιουτάκα Μιτσιβάκι σούταρε, ο Αλ Ταλαλγκά έπεσε σωστά και απέκρουσε εντυπωσιακά.

Εκεί ξεκίνησε το σουρεαλιστικό σκηνικό. Ο γκολκίπερ της Ιορδανίας άρχισε να πανηγυρίζει έξαλλα, γυρίζοντας την πλάτη στην εστία. Ωστόσο, η μπάλα, λόγω του φάλτσου και του ύψους που πήρε από την απόκρουση, έσκασε στο έδαφος και άρχισε να κυλά αργά προς την κενή εστία. Την ώρα που ο Αλ Ταλαλγκά πανηγύριζε, η μπάλα πέρασε τη γραμμή. Ο ίδιος ο Μιτσιβάκι, που αρχικά είχε πιάσει το κεφάλι του απογοητευμένος, δεν πίστευε στα μάτια του, ενώ ο πίνακας της AFC χρειάστηκε δευτερόλεπτα για να αλλάξει την ένδειξη από «άστοχο» σε «εύστοχο».

Το απρόσμενο αυτό «δώρο» άλλαξε πλήρως τις ισορροπίες. Οι Ιάπωνες απέκτησαν τεράστιο ψυχολογικό πλεονέκτημα, ενώ οι παίκτες της Ιορδανίας έχασαν την αυτοσυγκέντρωσή τους, αντικρίζοντας τον εμβρόντητο τερματοφύλακά τους να προσπαθεί να καταλάβει τι συνέβη.

Η Ιαπωνία εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, ευστόχησε στις επόμενες εκτελέσεις και επικράτησε με 4-2, παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά, όπου περιμένει τη νικήτρια του ζευγαριού Αυστραλία – Νότια Κορέα.

If this moment doesn’t describe Jordan during penalty shootouts 🇯🇴 I don’t know what will Abdelrahman Al-Talalga so miskeen 😭😭 pic.twitter.com/6J2mguRYsY — dedo ⚽️ (@dlicps) January 16, 2026

