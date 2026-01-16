Ο Patras Half Marathon σε προετοιμάζει για ρεκόρ

Ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας , πιστός στο πνεύμα του #fastertogether , σε προετοιμάζει ώστε την ημέρα του αγώνα να πετύχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Δύο μήνες πριν από τη διεξαγωγή του 4ου Διεθνούς Ημιμαραθωνίου Πάτρας (29 Μαρτίου), και σε συνεργασία με το Runner Magazine, το πρώτο ελληνικό περιοδικό για το τρέξιμο με περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας, διοργανώνουμε μία ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στην προετοιμασία των δρομέων.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστεί ένας πρακτικός και ολοκληρωμένος τρόπος σχεδιασμού του προπονητικού προγράμματος, διάρκειας 8 εβδομάδων που θα σε φέρει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Εμπειροι επαγγελματίες από τον χώρο της προπόνησης, της διατροφής, της ενδυνάμωσης και της αποκατάστασης θα αναλύσουν βασικές παραμέτρους της προετοιμασίας, δίνοντας στους δρομείς τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να οργανώσουν σωστά το προπονητικό τους πλάνο και να απαντήσουν σε καίρια ερωτήματα που αφορούν την απόδοση και την πρόληψη τραυματισμών.

Η ημερίδα απευθύνεται τόσο σε όσους θα συμμετάσχουν στον φετινό αγώνα -είτε τρέχουν σε δρομικό αγώνα για πρώτη φορά, είτε είναι έμπειροι και επιδιώκουν ένα νέο ρεκόρ- όσο και σε όλους όσοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από το τρέξιμο.

Κεντρικό θέμα: «Φτιάξε το προπονητικό σου πρόγραμμα και προετοιμάσου για ρεκόρ!»

Στο τέλος της ημερίδας θα υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις και συζήτηση με τους εισηγητές.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, με ώρα έναρξης 18:00, στο My Way Hotel & Events στην Πάτρα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης, δήλωσε συμμετοχή εδώ

Αν δεν έχεις εγγραφεί ακόμα στον αγώνα της επιλογής σου, εκμεταλλεύσου την περίοδο early bird όσο διαρκεί και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου.