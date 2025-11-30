«Ασημένια» γάντια στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23 για την Αντωνία Γιαννακοπούλου

Η Αντωνία Γιαννακοπούλου της Παναχαϊκής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των 54 κιλών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πυγμαχίας Κ23.

«Ασημένια» γάντια στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23 για την Αντωνία Γιαννακοπούλου
30 Νοέ. 2025 17:16
Pelop News

Με το ασημένιο μετάλλιο στις αποσκευές της επιστρέφει η Αντωνία Γιαννακοπούλου από τη Βουδαπέστη, καθώς η πρωταθλήτρια πυγμαχίας της Παναχαϊκής ήταν εντυπωσιακή στην κατηγορία των 54 κιλών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23.
Αυτή ήταν και η σημαντικότερη στιγμή για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα συνολικά, μες την Γιαννακοπούλου να ηττάται στον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο από την Τουρκάλα αντίπαλό της, Νιλάι Γιαρέν Τσαν με 5-0. Θυμίζουμε ότι η Γιαννακοπούλου στην πορεία της μέχρι το ασημένιο μετάλλιο αρχικά νίκησε την Τερέζα Μάκινεν από τη Φινλανδία με 5-0 και στον ημιτελικό τη Βικτόρια Σκέουλ από την Ουκρανία.
Να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η τρίτη πανευρωπαϊκή διάκριση για την αθλήτρια του Νίκου Πλέα, μετά το χρυσό το 2022 και το χάλκινο το 2023. Επιπλέον, έχει κατακτήσει το ασημένιο βαλκανικό μετάλλιο το 2023.

Η ανακοίνωση της Παναχαϊκής:

Μετά και από το ασημένιο μετάλλιο της Αντωνίας στο πανευρωπαϊκό U23 η πυγμαχική ομάδα της Παναχαϊκής Γ.Ε. δίκαια υπερηφανεύεται για τα κορίτσια της!
Γιαννακοπούλου Λαμπρινή, Γεωργοπούλου Μαρία, Γιαννακοπούλου Αντωνία,
Πλέα Χρυσούλα,
Πλέα Φωτεινή
Κάντζαρη Ιωάννα,
Πετρίτση Παναγιώτα, Αθανασοπούλου Χριστίνα, Γκολφινόπουλου Βασιλική
Αυτά τα εννέα κορίτσια έχουν αγωνιστεί με τα εθνικά μας γάντια σε
*παγκόσμια πρωταθλήματα και κύπελλα
*πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και κύπελλα,
*προ ολυμπιακές διοργανώσεις
*βαλκανικούς αγώνες
έχοντας κατακτήσει
9 Πανευρωπαϊκά μετάλλια,
2 παγκόσμια μετάλλια ,
2 Βαλκανικά,
1 Euro cup,
3 παγκόσμια μετάλλια κύπελλα
35 χρυσά πανελλήνια πρωταθλήματα (οι εννέα παραπάνω αθλήτριες)
και
43 διεθνή μετάλλια – τουρνουά!
Proud for you!!!
Και έρχεται η νέα γενιά!!!».

 

 

