Ασκηση «Ηνίοχος 2026» στην Ανδραβίδα: Rafale, F-16 Viper και συμμετοχή 7 ξένων χωρών

Η αεροπορική άσκηση «Ηνίοχος 2026» ξεκίνησε χθες Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου, με κύριο χώρο διεξαγωγής την 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα.

Το Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής και το Σχολείο Όπλων Τακτικής αναλαμβάνουν τον πλήρη σχεδιασμό, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σεναρίων, καλύπτοντας όλο το εύρος των αποστολών που εκτελεί η Πολεμική Αεροπορία στην πραγματικότητα.

Κύριες κατηγορίες αποστολών που θα εκτελεστούν

Καταστολή εχθρικής αεράμυνας (C-A2AD)

Επιθετικές επιχειρήσεις κατά εχθρικής αεροπορικής ισχύος (OCA)

Αμυντικές επιχειρήσεις κατά εχθρικής αεροπορικής ισχύος (DCA)

Στρατηγικές αεροπορικές αποστολές

Υποστήριξη χερσαίων και ναυτικών δυνάμεων από αέρος (APCLO & APCMO)

Αποστολές αναγνώρισης (RECCE)

Έρευνα και διάσωση μάχης (CSAR)

Προσβολή χρονικά ευαίσθητων στόχων (TST)

Προστασία ιπτάμενων μέσων υψηλής αξίας (HVAA)

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται φέτος στη χρήση Τακτικών Εξομοιωτών F-16, επεκτείνοντας την εκπαίδευση και σε ψηφιακό περιβάλλον.

Συμμετοχή ελληνικών δυνάμεων

Η Πολεμική Αεροπορία παρατάσσει το σύνολο των μαχητικών της (Rafale, F-16 Viper κ.ά.), καθώς και ελικόπτερα, μεταγωγικά και εκπαιδευτικά αεροσκάφη. Συνδράμουν ενεργά μονάδες του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού, δημιουργώντας ρεαλιστικά και πολύπλοκα σενάρια σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Διεθνής διάσταση

Στην άσκηση συμμετέχουν αεροπορικές δυνάμεις από:

Γαλλία (Mirage 2000D και E-3F)

Σλοβενία (PC-9)

Αλβανία (AS-532)

Επιπλέον:

Πολωνία με Ειδικές Δυνάμεις

Γεωργία, Σερβία, Κροατία και Ινδία με ομάδες παρατηρητών

Το ΓΕΑ υπογραμμίζει ότι η «Ηνίοχος» έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο απαιτητικές και ανταγωνιστικές ασκήσεις στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο, χάρη στην ποικιλία του εδάφους, το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και την ικανότητα παροχής ρεαλιστικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



