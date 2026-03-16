«Ασπίδα της Αμερικής»: Ο Ισημερινός περνά σε νέα φάση πολέμου κατά των καρτέλ

Σε νέα μεγάλη επιχείρηση κατά της διακίνησης ναρκωτικών προχώρησαν οι αρχές του Ισημερινού, ενεργοποιώντας από την Κυριακή το βράδυ ένα σχέδιο διάρκειας δύο εβδομάδων, με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και την επιβολή νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας σε περιοχές που θεωρούνται κομβικές για τη δράση εγκληματικών οργανώσεων.

Ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα, στενός σύμμαχος της Ουάσιγκτον, έχει επενδύσει πολιτικά στη σκληρή γραμμή απέναντι στα καρτέλ τα τελευταία δύο χρόνια. Παρά τη στρατιωτική πίεση που έχει ασκηθεί, η χώρα εξακολουθεί να καταγράφει υψηλά επίπεδα βίας, με τις ανθρωποκτονίες, τις εξαφανίσεις και τους εκβιασμούς να παραμένουν σε ανησυχητικά επίπεδα.

Πού εφαρμόζεται η επιχείρηση

Η νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει έως τις 30 Μαρτίου στις επαρχίες:

Γουάγιας

Λος Ρίος

Σάντο Ντομίνγκο δε λος Τσάτσιλας

Ελ Όρο

Στις περιοχές αυτές, οι πολίτες δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν από τις 23:00 έως τις 05:00 τοπική ώρα, με εξαίρεση όσους ταξιδεύουν με έγκυρα αεροπορικά εισιτήρια, το προσωπικό υγείας και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η συμμετοχή των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση του Ισημερινού μιλά για αμερικανική συμβουλευτική, επιχειρησιακή και λογιστική υποστήριξη, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει δημόσια αν θα υπάρξει ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στο έδαφος της χώρας στο πλαίσιο της νέας φάσης των επιχειρήσεων. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν ήδη ανακοινωθεί κοινές δράσεις ΗΠΑ και Ισημερινού, ενώ άνοιξε και το πρώτο γραφείο του FBI στη χώρα, στην αμερικανική πρεσβεία στο Κίτο.

Η “Ασπίδα της Αμερικής”

Ο Ισημερινός συγκαταλέγεται επίσης στις 17 χώρες που συμμετέχουν στη νέα περιφερειακή πρωτοβουλία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Μαϊάμι για την αντιμετώπιση των καρτέλ. Η συμμαχία αυτή έχει ονομαστεί «Ασπίδα της Αμερικής» και παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως κοινό μέτωπο απέναντι στη διακίνηση ναρκωτικών και το οργανωμένο έγκλημα στη Λατινική Αμερική.

Γιατί ο Ισημερινός βρίσκεται στο επίκεντρο

Ο Ισημερινός έχει εξελιχθεί σε βασικό πέρασμα για την κοκαΐνη που παράγεται σε Κολομβία και Περού, με μεγάλο μέρος των φορτίων να φεύγει μέσω λιμανιών του Ειρηνικού. Αυτή η γεωγραφική θέση έχει μετατρέψει τη χώρα σε πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα σε τοπικές συμμορίες και μεξικανικά καρτέλ, με αποτέλεσμα η βία να έχει εκτοξευθεί. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται διεθνή μέσα, οι βίαιοι θάνατοι το 2025 έφτασαν τους 9.216, ενώ ο δείκτης ανθρωποκτονιών κινείται κοντά στις 52 ανά 100.000 κατοίκους.

Τι επιδιώκει η κυβέρνηση Νομπόα

Με τη νέα αυτή επιχείρηση, το Κίτο επιχειρεί να δείξει ότι περνά σε πιο επιθετική φάση απέναντι στο λεγόμενο «εγκληματικό οικοσύστημα» της χώρας. Ωστόσο, παρά τη σκληρή ρητορική και την ενισχυμένη διεθνή συνεργασία, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι περιορισμοί στην κυκλοφορία θα μπορέσουν να ανακόψουν ουσιαστικά την ισχύ των δικτύων διακίνησης.

