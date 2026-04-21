Ασπρόπυργος: Επιχείρηση «σκούπα», 10 συλλήψεις, όπλα σε βόθρο και ρευματοκλοπές, ΒΙΝΤΕΟ, ΦΩΤΟ

Σε οικισμό στον Ασπρόπυργο πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 20/04/2026, μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την πρόληψη και αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων στην περιοχή. Συνελήφθησαν 10 άτομα, βρέθηκαν όπλα σε βόθρο και ξηλώθηκαν 2.114 μέτρα καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Μάλιστα η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής με την συμμετοχή αστυνομικών της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της ΟΠΚΕ, της Ομάδας ΔΙΑΣ, της ΔΑΟΕ, των διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής, αστυνομικού σκύλου και drone.

Παράλληλα στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, διακεκριμένη κλοπή και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Παράλληλα βεβαιώθηκαν 30 παραβάσεις του ΚΟΚ για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη παιδικών καθισμάτων, έλλειψη ΚΤΕΟ, μη χρήση κράνους κ.α.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες έρευνες σε σπίτια, όπου εντοπίστηκαν σε κρύπτη εντός βόθρου, δύο κυνηγητικές καραμπίνες, για τις οποίες είχε δηλωθεί κλοπή το 2025 από τις περιοχές του Περάματος και της Θήβας και πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας, η προέλευση των οποίων διερευνάται.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε επιχείρηση ανακύκλωσης όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς εντός της επιχείρησης, η οποία λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε έμφορτο φορτηγό με στερεά απόβλητα.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 2.114 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

