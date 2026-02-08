Άστατος ο καιρός όλη την εβδομάδα – Κίνδυνος για το ψήσιμο της Τσικνοπέμπτης – Στο επίκεντρο η Δυτική Ελλάδα

Έντονες βροχές και καταιγίδες αναμένονται στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο

08 Φεβ. 2026 18:37
Pelop News

Άστατος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με έντονες βροχές και καταιγίδες που θα διατηρηθούν μέχρι και την επόμενη Κυριακή, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια.

Όπως αναφέρει, η Τσικνοπέμπτη φαίνεται πως θα μετατραπεί σε… «Τσιγκο-Πέμπτη», λόγω της συνεχιζόμενης βροχόπτωσης. Οι πιο έντονες βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για τη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο.

Κίνδυνοι από τις βροχές

Ο γνωστός μετεωρολόγος επισημαίνει ότι οι περιοχές αυτές, «λόγω του υπερκορεσμού των εδαφών από τις εμμονικές βροχοπτώσεις», κινδυνεύουν από:

  • Καθιζήσεις εδαφών

  • Κατολισθήσεις

  • Υπερχείλιση ρεμάτων

  • Τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα

Παρά τις έντονες βροχές, δεν αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ενώ οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες, οι οποίοι από την Πέμπτη θα ενισχυθούν.

Χιόνια και καρναβαλικές εκδηλώσεις

Τα χιόνια θα περιοριστούν στα ορεινά και θα είναι λίγα, ενώ το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει άστατο και το επόμενο Σαββατοκύριακο, όταν θα πραγματοποιηθούν και οι πρώτες καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί, να παρακολουθούν τα δελτία καιρού και να προσαρμόσουν τις δραστηριότητές τους, ειδικά όσοι σχεδιάζουν εκδηλώσεις ή εξορμήσεις εκτός πόλης.

