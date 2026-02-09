Άστρος: Φώκια έκανε βόλτα στο λιμάνι ΒΙΝΤΕΟ

Μία φώκια έκανε την εμφάνιση της το βράδυ του Σαββάτου (7/2) σε πλωτή προβλήτα στο λιμάνι του Άστρους συγκεντρώνοντας τα βλέμματα των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media το θαλάσσιο θηλαστικό βγήκε προς τα ρηχά για να φάει ψάρια και μύδια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχές η φώκια δεν ήταν τραυματισμένη ούτε άρρωστη, ενώ κολυμπούσε για αρκετή ώρα κοντά στο λιμάνι.

