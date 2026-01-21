Άστρος: Λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα
Είχε πέσει στο νερό ενώ προσπαθούσε να δέσει και να ασφαλίσει ένα σκάφος
Δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θάλασσα λίγο πριν από τις έξι το απόγευμα λιμενικός στο Παράλιο Άστρος.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο άνδρας είχε πέσει στο νερό ενώ προσπαθούσε να δέσει και να ασφαλίσει ένα σκάφος.
Περισσότερα σε λίγο…
