«Είναι ένα περιστατικό ξυλοδαρμού που συμβαίνει στις φυλακές. Τον ξυλοκόπησαν και διακομίστηκε στο νοσοκομείο και επέστρεψε», μαρτυρία για τον 17χρονο

«Έβαλαν φωτιά και στο διπλανό κελί από αυτό του γιου μου και κάποια λιποθύμησαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μαζί και ο γιος μου» είπε η μητέρα του 15χρονου που δέχτηκε άγρια επίθεση στις φυλακές ανηλίκων, όπου βρίσκεται αφού σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο Άγγελος στις Σέρρες.

Στον ανακριτή με βαριά κακουργήματα 13 συλληφθέντες, εντάλματα σύλληψης για μέλη κυκλώματος που πείραζαν τις αντλίες στα βενζινάδικα

Θύμα επίθεσης μέσα στις φυλακές ανηλίκων της Κασσαβέτειας, έπεσε ο 15χρονος ο οποίος προφυλακίστηκε για τη δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες. Περίπου 11 ανήλικοι, ηλικίας 15 και 18 χρόνων, τον χτύπησαν άγρια ενώ στη συνέχεια φέρεται να τον μαστίγωσαν με ηλεκτρικό καλώδιο.

Ο άγριος ξυλοδαρμός σημειώθηκε μέσα στο κελί των φυλακών όπου κρατείται ο ανήλικος δράστης από την ήμερα που ομολόγησε τον ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες.

Η μητέρα 15χρονου μίλησε στο newsit.gr, λέγοντας: «Σήμερα έμαθα όσα έγιναν. Μίλησα με το παιδί, μου είπε ότι είναι καλά. Μας το διαβεβαίωσε και ο κοινωνικός λειτουργός. Έγινε μια φασαρία στις φυλακές.

Δεν γνωρίζουμε αν έγινε επί προσωπικού για τον γιο μου ή ήταν κάποιος γενικός καυγάς. Έβαλαν φωτιά και στο διπλανό κελί από αυτό του γιου μου και κάποια λιποθύμησαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μαζί και ο γιος μου. Δεν ξέρω αν τον χτύπησαν και με ηλεκτρικό καλώδιο που λένε, μακάρι να μην ισχύει, εύχομαι να είναι ψέματα γιατί είναι πολύ επικίνδυνο και αναρωτιέμαι πως μπορούν να βρουν και να έχουν κάτι τέτοιο εκεί μέσα».

Και συμπλήρωσε: «Δεν μπορώ να γνωρίζω περισσότερα και δεν μπορώ να ελέγξω την κατάσταση εκεί. Λίγο μαγκωμένο τον άκουσα, αλλά είναι καλά. Ο γιος μου είναι αθώος και θα αποδειχθεί ότι δεν σκότωσε τον 17χρονο εάν οι αρχές κάνουν σωστά τη δουλειά τους».

«Είναι ένα περιστατικό ξυλοδαρμού που συμβαίνει στις φυλακές έτσι. Για κάποιους λόγους τώρα μέσα στον θάλαμο υπήρξε διαπληκτισμός με τους συγκρατούμενους του. Τον ξυλοκόπησαν και διακομίστηκε στο νοσοκομείο και επέστρεψε. Δεν το γνωρίζουμε πόσα άτομα πήραν μέρος. Εμείς ξέρουμε ότι βρισκόταν στον θάλαμο μέσα και υπήρξε ξυλοδαρμός. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Βόλου και μετά από 7 ώρες επέστρεψε στην φυλακή. Δεν ισχύει ότι τον χτύπησαν με καλώδιο. Αυτά που γράφουνε. Αυτά δεν ισχύουν, είναι ψέματα. Ούτε καλώδιο, ούτε μαστίγιο. Δεν υπάρχουν αυτά μέσα στη φυλακή», είπε ο Θανάσης Οικονόμου, πρόεδρος των Σωφρονιστών Υπαλλήλων Κασσαβέτειας, μιλώντας στην εκπομπή Live News.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, γεμάτος με σημάδια από χτυπήματα, ενώ λίγο μετά τον ξυλοδαρμό, ανήλικοι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στα στρώματα με αποτέλεσμα σωφρονιστικοί υπάλληλοι και προσωπικό εξωτερικής φρουράς να κινητοποιηθούν άμεσα για την εκκένωση του χώρου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



