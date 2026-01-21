Στον ανακριτή με βαριά κακουργήματα 13 συλληφθέντες, εντάλματα σύλληψης για μέλη κυκλώματος που πείραζαν τις αντλίες στα βενζινάδικα

Πρόκειται για επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. που αποτέλεσε καίριο χτύπημα στα δίκτυα λαθρεμπορίας με τις αρχές να πραγματοποιούν εφόδους σε 30 εταιρίες και πρατήρια υγρών καυσίμων

21 Ιαν. 2026 17:28
Pelop News

Από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ασκήθηκε ποινική δίωξη για σωρεία κακουργημάτων σε βάρος 13 συλληφθέντων ως μέλη κυκλώματος που πείραζαν τις αντλίες στα βενζινάδικα και εξαπατούσαν τους καταναλωτές.

Ειδικότερα στα μέλη του κυκλώματος με τις πειραγμένες αντλίες στα βενζινάδικα, απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά περίπτωση για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συμμετοχή σε αυτή, διακεκριμένη απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου και ιδιωτών άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, αλλοίωση στο σύστημα εισροών- εκροών (κακ.), διακεκριμένη παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.

Όλοι τους παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, ενώ επίκειται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος 5 προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και δεν έχουν συλληφθεί.

Πρόκειται για επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. που αποτέλεσε καίριο χτύπημα στα δίκτυα λαθρεμπορίας με τις αρχές να πραγματοποιούν εφόδους σε 30 εταιρίες και πρατήρια υγρών καυσίμων, στα οποία έχει εγκατασταθεί το ειδικό παράνομο λογισμικό, με το οποίο η ποσότητα καυσίμου που τοποθετούνταν στο όχημα ήταν μικρότερη από αυτή που αναγραφόταν πάνω στην αντλία.

Με αυτό τον τρόπο, τα μέλη του κυκλώματος, έκλεβαν από 15 μέχρι και 35 ευρώ σε κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ.

