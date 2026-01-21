Κακοκαιρία: Πλημμύρες στον Κόρφο Κορινθίας ΒΙΝΤΕΟ

Τα νερά υπερχείλισαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, μεταφέροντας φερτά υλικά και κάνοντας απροσπέλαστη την περιοχή.

Κακοκαιρία: Πλημμύρες στον Κόρφο Κορινθίας ΒΙΝΤΕΟ
21 Ιαν. 2026 17:10
Pelop News

Πολλά είναι τα προβλήματα που έχει προκαλεί η έντονη κακοκαιρία που πλήττει την Κορινθία.

Στον Κόρφο Κορινθίας, οι ισχυρές βροχοπτώσεις οδήγησαν σε εκτεταμένες πλημμύρες ενώ σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, τα νερά υπερχείλισαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, μεταφέροντας φερτά υλικά και κάνοντας απροσπέλαστη την περιοχή.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κόρφου, Γιώργος Πίτσας, σε δήλωσή του στο Korinthostv.gr, τόνισε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και ζήτησε να τεθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:13 Αναβλήθηκε παιχνίδι του Κυπέλλου Ερασιτεχνών
17:10 Κακοκαιρία: Πλημμύρες στον Κόρφο Κορινθίας ΒΙΝΤΕΟ
17:02 Πάτρα: Μητέρα ΑμεΑ προσέφυγε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο εναντίον του Δήμου για κατάσχεση
16:54 Χανιά: Ένοχος ο 45χρονος με την Porsche – «Εκανε το αυτοκίνητό του θανατηφόρο όπλο» είπε η εισαγγελέας
16:46 Παναθηναϊκός: Χωρίς τον Ναν και κόντρα στη Μακάμπι
16:38 Καταστροφές από θυελλώδεις ανέμους σε Ευηνοχώρι και Ναυπακτία – Σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, σχολεία και υποδομές
16:30 Κλειστά σχολεία: Σε ποιες περιοχές δεν θα ανοίξουν την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου
16:22 Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός: Αιχμές σε Ευρώπη και Βρετανία για ενέργεια και γεωπολιτική – Τι είπε για τη Γροιλανδία
16:12 Γιατί το 112 για την κακοκαιρία εμφανίστηκε και σε ορισμένα POS
16:04 Πάλι στο προσκήνιο οι «χαμένες» δικογραφίες – Αύριο το Εφετείο
15:56 Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοφ στην Πόλη για τον αγώνα με την Εφές
15:48 Τρία ακόμη «δελφίνια» της ΝΕΠ στην Εθνική Κορασίδων
15:48 Εκδήλωση στην Πάτρα: “Η Ελλάδα στην Πρωτοπορία της Ιατρικής Έρευνας και Πράξης” – Τη Δευτέρα 26/1
15:42 Η Σενεγάλη κατακτά έναν τρομερό τελικό!
15:40 ΤτΕ: Πάνω από 36 εκατ. οι τουρίστες στο 11μηνο του 2025
15:36 Tην Κυριακή η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης»
15:33 Τάκης Θεοδωρικάκος: «Τον Φεβρουάριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της Βιομηχανίας»
15:29 Τριετής παράταση της Cycling Greece – Θεσμική συνέχεια για τον ΔΕΗ Tour of Hellas
15:27 Ο Μακρόν ζήτησε από το ΝΑΤO να πραγματοποιήσει στρατιωτική άσκηση στη Γροιλανδία
15:22 Γεωργία Μυλωνά: Η Καθλίν που βλέπει, ακούει και αντέχει στο «Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ