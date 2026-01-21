Κακοκαιρία: Πλημμύρες στον Κόρφο Κορινθίας ΒΙΝΤΕΟ

Πολλά είναι τα προβλήματα που έχει προκαλεί η έντονη κακοκαιρία που πλήττει την Κορινθία.

Στον Κόρφο Κορινθίας, οι ισχυρές βροχοπτώσεις οδήγησαν σε εκτεταμένες πλημμύρες ενώ σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, τα νερά υπερχείλισαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, μεταφέροντας φερτά υλικά και κάνοντας απροσπέλαστη την περιοχή.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κόρφου, Γιώργος Πίτσας, σε δήλωσή του στο Korinthostv.gr, τόνισε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και ζήτησε να τεθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

