Αστυνομία για τα δένδρα: Νέες αντιδράσεις για εκριζώσεις

Νέες αντιδράσεις πολιτών έφεραν χθες και άλλες εκριζώσεις δένδρων από τον Δήμο και πάλι στην οδό Σολωμού, στο πλαίσιο των έργων αποκατάστασης των πεζοδρομίων, αλλά αυτή τη φορά απέναντι από τον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας. Μάλιστα κλήθηκε και η Αστυνομία, μετά από καταγγελία πολίτη, ο οποίος μιλώντας στην «Π» εξέφρασε την ανησυχία του για την έλλειψη, όπως υποστηρίζει, ειδικών αδειών, την πρακτική του κορυφολογήματος (topping) και τη μη τήρηση επιστημονικών προτύπων κλαδέματος, θεωρώντας ότι η πρακτική αυτή θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα ζωής στην πόλη.

Μετά την καταγγελία, η Αστυνομία ανταποκρίθηκε άμεσα, άνδρες της οποίας έφθασαν στο σημείο, λαμβάνοντας κατάθεση από τον πολίτη και καλώντας σε διευκρινήσεις τον μηχανικό του εργολάβου και υπάλληλο του Δήμου. Ο πολίτης προτίθεται να υποβάλει τις ενστάσεις και τα αιτήματά του στον αντιδήμαρχο Πρασίνου ή στον δήμαρχο, ζητώντας αποκατάσταση των δέντρων, χρήση πιστοποιημένων συνεργείων, τήρηση προτύπων κλαδέματος και διακοπή της πρακτικής του topping, προειδοποιώντας για πιθανή νομική προσφυγή αν δεν υπάρξει ανταπόκριση.

Τα δέντρα που εκριζώθηκαν περιλάμβαναν καλλωπιστικά δέντρα, πτέρες, όπως επίσης και μουριές, για τις οποίες όμως επαγγελματίας της περιοχής, δήλωσε στην «Π» ότι ορθώς ξεριζώθηκαν από τον Δήμο, διότι ήταν σαθρές και εγκυμονούσαν κινδύνους για την ασφάλεια των διερχομένων. Τόνισε δε, ότι η φύτευση νέων δέντρων θα συμβάλει στη διατήρηση της γοητευτικής όψης της γειτονιάς, προσφέροντας σκιά, δροσιά και πρασινάδα στους κατοίκους

Σε κάθε περίπτωση, η πλευρά του δήμου υποστηρίζει ότι όλες οι κοπές έγιναν νόμιμα, καθώς τα συγκεκριμένα δέντρα είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και ελλόχευαν κινδύνους από πιθανή πτώση τους για τους πολίτες. Σύμφωνα με τον Δήμο, οι επεμβάσεις έγιναν για λόγους ασφαλείας και προγραμματίζεται η φύτευση νέων δέντρων, ώστε να αποκατασταθεί η όμορφη εικόνα της περιοχής και να διασφαλιστεί η αισθητική και περιβαλλοντική της ποιότητα.

Το περιστατικό αναδεικνύει τις προκλήσεις της αστικής διαχείρισης πρασίνου. Η διαμάχη αυτή αναδεικνύει για μία ακόμα φορά, την ευαισθησία των κατοίκων της Πάτρας για το περιβάλλον τους, αλλά και την πρόθεση των δημοτικών αρχών να συνδυάσουν ασφάλεια και αισθητική αποκατάσταση, προγραμματίζοντας φύτευση νέων δέντρων που θα αντικαταστήσουν τα παλιά. Ο διάλογος ανάμεσα στην προστασία του πρασίνου, τη νομιμότητα και την ασφάλεια παραμένει κρίσιμος για το μέλλον της πόλης.

