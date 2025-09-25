Αστυνομικοί σε καταυλισμούς: Γιατί προσλαμβάνονται 100 ρομά ως ειδικοί φρουροί στην ΕΛΑΣ

Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς και η ένταξη στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) 100 ρομά.

Αστυνομικοί σε καταυλισμούς: Γιατί προσλαμβάνονται 100 ρομά ως ειδικοί φρουροί στην ΕΛΑΣ
25 Σεπ. 2025 10:45
Pelop News

Tο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη λίγες ημέρες μετά την αναγγελία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για εγκατάσταση δύναμης 70-100 αστυνομικών σε καταυλισμούς για τον έλεγχο της παραβατικότητας, σχεδιάζει την πρόσληψη 100 ρομά, στην Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ). 

Η διαδικασία αυτή που αναμένεται, σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», να ολοκληρωθεί έως το τέλος του χρόνου, έχει κύριο στόχο τον καλύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό αλλά και τη δημιουργία δικτύων πληροφοριών των αρχών ασφαλείας για την αντιμετώπιση των συμμοριών στα δυτικά προάστια της Αττικής, αλλά και όπου υπάρχει πυκνότητα Ρομά, καθώς η συγκεκριμένη κοινότητα θεωρείται ότι έχει μεγάλο μερίδιο (άνω του 50%-60%) στις κλοπές, τις διαρρήξεις αλλά και τις απάτες.

Τα στελέχη της Λεωφόρου Κατεχάκη αναφέρουν: «έτσι θα είναι καλύτερη η κατανόηση των επιλογών και των διεργασιών εντός της κοινότητας των Ρομά που οδηγούν στην παρανομία καθώς και την οικογενειακή δομή ορισμένων συμμοριών». Είναι ενδεικτικό ότι επιτελείς των αρχών ασφαλείας είχαν προχωρήσει το τελευταίο διάστημα στη σύσταση ειδικής επιτροπής για να υπάρξει υπέρβαση ορισμένων νομοτεχνικών ζητημάτων που αφορούν στον προσδιορισμό των προσόντων και των ιδιοτήτων των συγκεκριμένων υποψηφίων για την πρόσληψη ενστόλων. Και αυτό γιατί οι Ρομά είναι Έλληνες πολίτες και δεν θεωρήθηκε ευχερής ο σχετικός διαχωρισμός, προκειμένου να μη διατυπωθούν αιτιάσεις για διακρίσεις σε βάρος αυτής της κοινωνικής ομάδας, η οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται με ευαισθησία.

Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε τα τελευταία 24ωρα η πρόσληψη ως ειδικών φρουρών 100 Ρομά, με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν τελειώσει το Λύκειο και να γνωρίζουν το γλωσσικό ιδίωμα Ρομανί, με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να μην αποκλείουν ορισμένοι από αυτούς να λειτουργούν συγκεκαλυμμένα ως «μυστικοί» αστυνομικοί. Ζητούμενο είναι η ανταπόκριση που θα υπάρξει από πολίτες που ανήκουν στη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα στο αίτημα ένταξης στην Αστυνομία και η αντιμετώπιση που θα τύχουν από τις κοινότητές τους. Όπως εξίσου σημαντικά κρίνονται η διαχείριση ένστολων Ρομά και το εάν θα υπάρξουν ζητήματα «διάβρωσης» προς όφελος ορισμένων ποινικών.

Οι συγκεκριμένοι ειδικοί φρουροί θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές (όπως η Ηλεία), όπου ζουν μεγάλες κοινότητες Ρομά. Μάλιστα αν το συγκεκριμένο εγχείρημα πετύχει, πιθανόν να υπάρξουν και νέες προσλήψεις από τη συγκεκριμένη κοινότητα στις αρχές ασφαλείας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:15 «Βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές. Μία εκ των οποίων ήταν της 73χρονης από την Κοζάνη με τα 900.000 ευρώ»
17:08 Πάτρα: Δεν ανάβουν τα φώτα στις ιστορικές σκάλες της Γεροκωστοπούλου και της Πατρέως
17:06 Σημαντική προσθήκη για την ΕΑΠ με τη Λυκούδη
17:00 Επιστρέφουν οι 120 δόσεις; – Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ – Ανάσα για μικρομεσαίους και επαγγελματίες
16:54 Επικίνδυνες απομιμήσεις Labubu πλημμυρίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο
16:46 Ο απολογισμός του Επιστημονικού Πάρκου Πάτρας για τη συμμετοχή στη ΔΕΘ
16:38 Συνάντηση Μαστοράκου-Γεωργιάδη: Ποια θέματα έθεσε η Αντιπεριφερειάρχης στον Υπουργό Υγείας
16:30 Χρήστος Μπούρας στο «Εύρηκα»: Ανταγωνισμός μας είναι τα όνειρα των φοιτητών μας
16:22 Η Τουρκία άνοιξε μέτωπο με το Fox News – Η μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν και η συνάντηση με τον Τραμπ
16:14 Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
16:06 Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» – Νεκρός 11χρονος μαθητής σε τροχαίο στο Λαδοχώρι
16:04 Ρούλα Πισπιρίγκου: Το διαφημιστικό τρικ του Κοκκινόπουλου για τη σειρά και ο Αλέξης Κούγιας
15:56 Οι Ρώσοι αρνούνται εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία
15:48 Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα εξετάσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε
15:46 Πάτρα: 28χρονος πιάστηκε στο λιμάνι με MDMA, κάνναβη, κεταμίνη, LSD, ecstasy και παραισθησιογόνα μανιτάρια
15:46 Πίτσα, σάτιρα και social media: Ποιος βάζει τα όρια στο χιούμορ;
15:40 Πανεπιστήμιο Πατρών, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ενώνουν δυνάμεις για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
15:32 Σκηνικό «Φαρ Ουέστ» στον Αλισσό: «Πυροβόλησα για εκφοβισμό» – Ελεύθερος με όρους ο 43χρονος
15:24 Ουκρανία: Ποια εδάφη κατέχει η Ρωσία – Μπορεί να τα ανακτήσει το Κίεβο; ΧΑΡΤΕΣ
15:16 Γρεβενά: 52χρονος τραυμάτισε 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ