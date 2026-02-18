Αστυπάλαια: Ψαράς βούτηξε με 10 μποφόρ για να σώσει το καΐκι του ΒΙΝΤΕΟ

Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν στην Αστυπάλαια όταν ψαράς αναγκάστηκε να πέσει στη φουρτουνιασμένη θάλασσα για να αποτρέψει τη βύθιση του σκάφους του. Η περιπέτεια είχε τελικά αίσιο τέλος.

18 Φεβ. 2026 13:45
Pelop News

Με κίνδυνο τη ζωή του βρέθηκε στη θάλασσα ένας 37χρονος ψαράς στην Αστυπάλαια, όταν ισχυροί άνεμοι και έντονη θαλασσοταραχή απείλησαν να βυθίσουν το καΐκι του στο λιμάνι του νησιού.

Ο Γιώργος Κονταράτος είχε επιστρέψει από ψάρεμα και είχε δέσει το σκάφος, όμως η κακοκαιρία που ακολούθησε δημιούργησε επικίνδυνες συνθήκες. Το μεσημέρι ενημερώθηκε από φίλο του ότι το καΐκι έπαιρνε νερά και κινδύνευε να βυθιστεί.

Όπως ανέφερε ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ, βούτηξε άμεσα στη θάλασσα παρά τους ανέμους που έφταναν τα 10 μποφόρ, προσπαθώντας να σταθεροποιήσει το σκάφος. Η προσπάθεια αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι κινδύνευσε σοβαρά, καθώς τα κύματα τον κρατούσαν μέσα στο νερό.

Χρειάστηκαν περίπου έξι με επτά λεπτά για να καταφέρει να επιστρέψει στη στεριά, ενώ για μεγαλύτερη ασφάλεια έδεσε επιπλέον σχοινί από την απέναντι πλευρά του λιμανιού, ώστε να ενισχύσει τη στήριξη του καϊκιού.

Το συγκεκριμένο σκάφος έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, καθώς αποτελεί οικογενειακό κειμήλιο τριών γενεών. Ξεκίνησε ως επαγγελματικό τουριστικό καΐκι του παππού του, πέρασε στον πατέρα του και σήμερα το χρησιμοποιεί ο ίδιος για ψάρεμα.

Πατέρας τριών παιδιών και εργαζόμενος και σε μονάδες θαλάσσιας καλλιέργειας, ο 37χρονος μίλησε και για τις δυσκολίες της ζωής στα μικρά νησιά τον χειμώνα, εκφράζοντας πάντως ανακούφιση που η περιπέτεια ολοκληρώθηκε χωρίς τραγικές συνέπειες.


