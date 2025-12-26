Αταλάντη: Της έκοψε δύο δάχτυλα δεσποζόμενος σκύλος γείτονα – Εφιαλτική επίθεση το βράδυ των Χριστουγέννων

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια γυναίκα το βράδυ των Χριστουγέννων στην Αταλάντη, όταν δέχθηκε επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο γείτονα, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων από το ένα της χέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το LamiaReport, η γυναίκα είχε βγει νωρίτερα για βραδινή διασκέδαση με την οικογένειά της και, επιστρέφοντας αργά στο σπίτι, δέχθηκε αιφνιδιαστικά την επίθεση από τον σκύλο-φύλακα, ο οποίος φέρεται να ήταν εκτός ελέγχου.

Αμέσως μετά το περιστατικό, η τραυματίας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού και του ακρωτηριασμού, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή της στο ΚΑΤ, προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση συγκόλλησης και αποκατάστασης των δύο άκρων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι οικείοι της γυναίκας είχαν προειδοποιήσει τον γείτονα, ιδιοκτήτη του σκύλου, να φροντίσει να δέσει το ζώο, καθώς θα επέστρεφαν αργά στο σπίτι τους. Ωστόσο, φαίνεται πως αυτό δεν έγινε, με αποτέλεσμα να σημειωθεί η επίθεση τη στιγμή που η γυναίκα εισερχόταν στην οικία της.

