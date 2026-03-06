Αθήνα: Αρχαίο ψηφιδωτό αποκαλύφθηκε τυχαία σε έργα στην οδό Ευριπίδου

Ένα κομμάτι του αρχαίου παρελθόντος της Αθήνας αποκαλύφθηκε τυχαία κάτω από την οδό Ευριπίδου, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών ανάπλασης του δρόμου εντοπίστηκε αρχαίο ψηφιδωτό κάτω από το οδόστρωμα.

Το εύρημα εκτείνεται σε αρκετά μεγάλη επιφάνεια και, παρά το πέρασμα των αιώνων, σημαντικά τμήματά του φαίνεται να έχουν διατηρηθεί σε καλή κατάσταση.

Το σημείο όπου εντοπίστηκε βρίσκεται ανάμεσα στον πεζόδρομο της Αιόλου και την οδό Αθηνάς, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Ενδιαφέρον από περαστικούς

Η αποκάλυψη του ψηφιδωτού έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στους περαστικούς, πολλοί από τους οποίους σταματούν για να παρατηρήσουν το αρχαιολογικό εύρημα.

Ο χώρος έχει περιφραχθεί με προσωρινό πλέγμα για λόγους προστασίας, ενώ το ψηφιδωτό έχει καλυφθεί με ειδικό λευκό κάλυμμα.

Σύμφωνα με καταστηματάρχες της περιοχής, τις προηγούμενες ώρες ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του ευρήματος και αναμένεται πλέον να προγραμματιστεί η μεταφορά του.

Η παρουσία του εργοταξίου, που βρίσκεται στο σημείο από τα μέσα Φεβρουαρίου, έχει προκαλέσει και κάποια δυσφορία στους επαγγελματίες της περιοχής λόγω της παράτασης των εργασιών.

Ωστόσο, η ανακάλυψη υπενθυμίζει για ακόμη μία φορά ότι στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας το παρελθόν παραμένει κυριολεκτικά θαμμένο λίγα μέτρα κάτω από την επιφάνεια της πόλης, έτοιμο να αποκαλυφθεί με κάθε νέα παρέμβαση στο έδαφος.

