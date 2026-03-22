Αθήνα: Έξι συλλήψεις για κλοπές από καταστήματα στο κέντρο, μεταξύ τους ανήλικοι

Έξι άτομα, ηλικίας από 13 έως 19 ετών, συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Μαρτίου 2026 στο κέντρο της Αθήνας για διαδοχικές κλοπές προϊόντων από καταστήματα, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών (Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών / Γ.Α.Δ.Α.) πραγματοποιούσαν αναζητήσεις για άτομα που διέπρατταν κλοπές στο ιστορικό κέντρο, όταν εντόπισαν την ομάδα να εξέρχεται από κατάστημα. Προχώρησαν άμεσα σε έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν προϊόντα που είχαν αφαιρεθεί από τρία διαφορετικά καταστήματα της περιοχής. Επιπλέον, στην κατοχή 14χρονου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι-σουγιάς.

Οι συλληφθέντες ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για κλοπές και παράβαση του νόμου περί όπλων. Οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω για τυχόν συμμετοχή σε παρόμοια περιστατικά, ενώ οι αρχές εντείνουν τις περιπολίες και τους ελέγχους σε εμπορικές ζώνες του κέντρου.

