Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την μαθητική παρέλαση

Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί για τη διεξαγωγή της μαθητικής παρέλασης ενόψει της Εθνικής Επετείου

24 Μαρ. 2026 8:43
Pelop News

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα, Τρίτη 24 Μαρτίου, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα, λόγω των μαθητικών και στρατιωτικών παρελάσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς προβλέπονται εκτεταμένες απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπές κυκλοφορίας.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή μέτρων, με την απαγόρευση στάθμευσης να ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο (24-25 Μαρτίου) σε κεντρικούς άξονες, όπως η Λ. Δημοκρατίας (από το στρατόπεδο «301 Ε.Β.» έως τη Λ. Κηφισού) και ο παράδρομος της Λ. Κηφισού.

Ειδικότερα έχει ανακοινωθεί η προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από την 10.00΄ ώρα της Τρίτης 24-3-2026, καθώς και την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών από την 06.00΄ ώρα μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, στις κατωτέρω Λεωφόρους και οδούς, ως εξής:

– Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

– Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

– Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.

– Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Μετρό και Τραμ: Οι αλλαγές

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, οι τροποποιήσεις στα δρομολόγια είναι οι εξής:

  • Μετρό (Στάση «Σύνταγμα»): Ο σταθμός θα παραμείνει κλειστός την Τρίτη και την Τετάρτη από τις 08:00 το πρωί έως το πέρας των παρελάσεων. Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση.

  • Τραμ (Γραμμή 6): Την Τρίτη τερματίζει στη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» και την Τετάρτη στη στάση «Φιξ».

  • Τραμ (Γραμμή 7): Την Τετάρτη θα υπάρχουν διαδοχικοί τερματισμοί στις στάσεις «ΣΕΦ» και «Π. Δημαρχείο» κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να αποφεύγουν τη χρήση οχημάτων στις περιοχές των εκδηλώσεων για την αποφυγή ταλαιπωρίας.

