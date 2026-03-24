Αθήνα: Μαθητές παρελαύνουν με βροχή στο Σύνταγμα – Το «παρών» από πολιτικούς με γαλανόλευκες εμφανίσεις

Υπό βροχή ξεκίνησε στο κέντρο της Αθήνας η μαθητική παρέλαση για την 25η Μαρτίου, με το Σύνταγμα να γεμίζει από νωρίς με μαθητές, επισήμους και κόσμο. Στο σημείο βρέθηκαν και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, αρκετοί από τους οποίους επέλεξαν εμφανίσεις στα χρώματα της γαλανόλευκης.

24 Μαρ. 2026 11:32
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, με τους συμμετέχοντες να περνούν μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη υπό βροχή. Στο φετινό σκηνικό, η κακοκαιρία δεν στάθηκε ικανή να ανακόψει τη διεξαγωγή της παρέλασης, η οποία πραγματοποιείται κανονικά στο Σύνταγμα.

Στην παρέλαση συμμετέχουν μαθητές, σπουδαστές, πρόσκοποι και οδηγοί, ενώ από νωρίς στο Σύνταγμα βρέθηκαν εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Μεταξύ εκείνων που έδωσαν το «παρών» είναι η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Παύλος Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ, ο Διονύσης Καλλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Το ενδιαφέρον τράβηξαν και οι εμφανίσεις αρκετών πολιτικών προσώπων, καθώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι που επέλεξαν χρώματα που παρέπεμπαν ευθέως στη γαλανόλευκη, δίνοντας και έναν συμβολικό τόνο στην παρουσία τους στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Η μαθητική παρέλαση της Τρίτης λειτουργεί ως προπομπός των αυριανών εορταστικών εκδηλώσεων στην Αθήνα, καθώς την Τετάρτη 25 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της εθνικής επετείου. Παράλληλα, στην πρωτεύουσα βρίσκονται ήδη σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των εκδηλώσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ