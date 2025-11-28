Αθήνα – Σπάνιο φαινόμενο «ανάποδου κεραυνού» πάνω από τον Υμηττό κατά την κακοκαιρία Adel

Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν πάνω από τον Υμηττό, όπου εμφανίστηκε σπάνιο φαινόμενο «ανάποδου κεραυνού», γνωστό ως upward lightning. Το στιγμιότυπο τράβηξε ο Θάνος Μανώλης και δημοσιεύτηκε από το Forecast Weather Greece.

Αθήνα - Σπάνιο φαινόμενο «ανάποδου κεραυνού» πάνω από τον Υμηττό κατά την κακοκαιρία Adel
28 Νοέ. 2025 12:29
Pelop News

Ένα εξαιρετικά σπάνιο ηλεκτρικό φαινόμενο απαθανατίστηκε στον Υμηττό κατά το πέρασμα της κακοκαιρίας Adel. Πρόκειται για «ανάποδο κεραυνό», όπου η ηλεκτρική εκκένωση δεν ξεκινά από τα σύννεφα προς το έδαφος, αλλά αντίστροφα — από την κορυφή κτιρίων προς τον ουρανό. Το γεγονός κατέγραψε ο Θάνος Μανώλης και δημοσιοποιήθηκε μέσω του Forecast Weather Greece.

Σε αντίθεση με τον κλασικό κεραυνό που κινείται από τα σύννεφα προς το έδαφος, ο ανάποδος κεραυνός σχηματίζεται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το φαινόμενο εκδηλώνεται σε περιπτώσεις έντονης καταιγίδας, όταν ισχυρά ηλεκτρικά πεδία συγκεντρώνονται στα υψηλότερα σημεία κτιρίων και βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τη βάση των νεφών.

Όταν η ηλεκτρική φόρτιση στα κτίρια φτάσει σε υψηλά επίπεδα, δημιουργούνται φορτισμένα κανάλια που «δραπετεύουν» από τις κορυφές προς τον ουρανό, με αποτέλεσμα τη θεαματική εικόνα της εκκένωσης από κάτω προς τα πάνω — το ακριβώς αντίθετο από τον συνηθισμένο μηχανισμό ενός κεραυνού.

