Αθλητικές μεταδόσεις: Ολα τα παιχνίδια της Super League και τα ντέρμπι Ρεάλ – Ατλέτικο και Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι

Η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League, ο τελικός του Μίλτου Τεντόγλου στο παγκόσμιο κλειστού στίβου, το Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του Λιγκ Καπ Αγγλίας, το ντέρμπι της La Liga Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης αλλά και το κρίσιμο ματς της Premier League, Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (22.03.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

11:20 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 3η Μέρα

12:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – ΕρόκσπορTurkish Basketball Super League

13:00 ΕΡΤ Sports 1 ΑΕΚ – Ηρακλής Stoiximan GBL

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Πίζα Serie A

14:00 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Σάντερλαντ Premier League

14:30 Novasports 3HD Φορτούνα Ντίσελντορφ – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Σέλτικ Scottish Premiership

15:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

15:00 Action 24 Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας Super League 2

15:30 Novasports Prime Φέγενορντ – Άγιαξ Eredivisie

15:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Warm Up)

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Λάτσιο Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Ελλάς Βερόνα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Παναθηναϊκός AKTOR Stoiximan GBL

16:15 Novasports Premier League Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

16:15 Novasports 2HD Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ Premier League

16:30 Novasports Start Μάιντς – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

16:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Αγώνας)

17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Σάσαρι Lega Basket Serie A

17:15 Novasports 1HD Θέλτα – Αλαβές La Liga

17:45 Novasports 5HD Γκρόνινγκεν – Άλκμααρ Eredivisie

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Αγώνας)

18:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Φράιμπουργκ Bundesliga

18:30 Action 24 Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι Λιγκ Καπ Αγγλίας

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 3η Μέρα

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ρόμα – Λέτσε Serie A

19:00 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Παναθηναϊκός Super League

19:00 Novasports 4HD Λεβαδειακός – Ατρόμητος Super League

19:00 Novasports 2HD Άρης – ΟΦΗ Super League

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Κηφισιά Super League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός Super League

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Βόλος ΝΠΣ – ΠΑΟΚ Super League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet Super League

19:30 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Μπέτις La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Αγώνας)

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

20:12 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ο τελικός του Μίλτου Τεντόλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου

20:30 Novasports 5HD Άουγκσμπουργκ – Στουτγκάρδη Bundesliga

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Ίντερ Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπράγκα – Πόρτο Liga Portugal

23:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντένβερ Νάγκετς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς NBA

