Αθλητικές μεταδόσεις: Σήμερα τα παιχνίδια Ολυμπιακού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού

Οι αγώνες Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός, Βόλος – ΑΕΚ, ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης και Παναθηναϊκός – Άρης, συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον στη Super League, με το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα να περιλαμβάνει όμως και πλήθος ακόμη αγώνων από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, αλλά και την προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

09:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ταϊλάνδης

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αμύντας – ΠΑΟΚ Α1 Basketball League Γυναικών

13:15 Novasports 2HD Τσβόλε – Άγιαξ Eredivisie 2025/26

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κρεμονέζε – Μίλαν Serie A 2025-26

14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρέιντζερς – Σέλτικ William Hill Scottish Premiership 2025-26

15:00 Novasports 1HD Έλτσε – Εσπανιόλ La Liga EA Sports 2025/26

15:00 Action 24 Καλαμάτα – Μαρκό Greek Super League 2 2025-2026

15:00 Mega News Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος Super League 2

15:30 Novasports 4HD Τβέντε – Φέγενορντ Eredivisie 2025/26

16:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας Premier League 2025/26

16:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός Stoiximan Super League 2025-26

16:00 Novasports 5HD Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League 2025/26

16:00 Novasports 2HD Φούλαμ – Τότεναμ Premier League 2025/26

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σασουόλο – Αταλάντα Serie A 2025-26

16:30 Novasports Start Στουτγκάρδη – Βόλφσμπουργκ Bundesliga 2025/26

17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Οσασούνα La Liga EA Sports 2025/26

17:30 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΚ Stoiximan Super League 2025-26

18:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Τσέλσι Premier League 2025/26

18:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Φράιμπουργκ Bundesliga 2025/26

19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Αστέρας Aktor Stoiximan Super League 2025-26

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 2η Μέρα

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Λάτσιο Serie A 2025-26

19:30 Novasports 1HD Μπέτις – Σεβίλλη La Liga EA Sports 2025/26

19:40 COSMOTE SPORT 2 HD PostGame Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΚ

20:00 Novasports Start WTA 250 2026 Όστιν (Τελικός)

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιου Γιορκ Νικς – Σαν Αντόνιο Σπερς NBA 2025-26

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Άρης Stoiximan Super League 2025-26

20:30 Novasports 2HD Αμβούργο – Λειψία Bundesliga 2025/26

20:30 Novasports Premier League Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League 2025/26

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών 2025-26

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Γιουβέντους Serie A 2025-26

22:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Θέλτα La Liga EA Sports 2025/26

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Σικάγο Μπουλς – Μιλγουόκι Μπακς NBA 2025-26

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ρίο Άβε – Φαμαλικάο Liga Portugal Betclic 2025-26

