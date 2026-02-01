Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζει το ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τη Super League – Ολοι οι αγώνες
Γεμάτο το τηλεοπτικό πρόγραμμα με μεταδόσεις αθλητικών γεγονότων σήμερα Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας κυριαρχεί το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για τη Super League, όπως επίσης και τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά και του ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό. Η Εθνική πόλο γυναικών αντιμετωπίζει την Κροατία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Άρη Betsson για τη GBL.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
10:30 Eurosport 1 Αλκαράθ – Τζόκοβιτς Τένις τελικός Australian Open
12:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μερκεζεφέντι – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μανρέσα – Μάλαγα ACB Liga
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Πανιώνιος GBL
13:15 Novasports Prime Εξέλσιορ – Άγιαξ Eredivisie
13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Λέτσε Serie A
14:30 Novasports 3HD Χέρτα Βερολίνου – Ντάρμσταντ Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
15:30 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Φέγενορντ Eredivisie
16:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ Premier League
16:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – Αστέρας Super League
16:00 Novasports 5HD Άστον Βίλα – Μπρέντφορντ Premier League
16:00 Novasports 4HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χιμπέρνιαν – Ρέιντζερς Scottish Premiership
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Αταλάντα Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – Παναθηναϊκός GBL
16:30 Novasports Start Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπρέσια Lega Basket Serie A
17:15 Novasports 1HD Μπέτις – Βαλένθια La Liga
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Κηφισιά Super League
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Ολυμπιακός Α1 Γυναικών Volley League
18:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
18:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κρεμονέζε – Ίντερ Serie A
19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός Super League
19:30 Novasports 1HD Χετάφε – Θέλτα La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Ναϊμά Roshn Saudi League
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μούρθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βίρτους Μπολόνια – Τρέντο Lega Basket Serie A
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Νασιονάλ Liga Portugal
20:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Κροατία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Ολυμπιακός Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Γιουβέντους Serie A
22:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τοντέλα – Μπενφίκα Liga Portugal
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς – Μιλγουόκι Μπακς Μπάσκετ
23:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σαν Αντόνιο Σπερς – Ορλάντο Μάτζικ NBA
23:00 COSMOTE SPORT 6 HD World Athletics Indoor Tour Gold
