Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζει το ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τη Super League – Ολοι οι αγώνες

Γεμάτο το τηλεοπτικό πρόγραμμα με μεταδόσεις αθλητικών γεγονότων σήμερα Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζει το ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τη Super League - Ολοι οι αγώνες
01 Φεβ. 2026 10:12
Pelop News

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας κυριαρχεί το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για τη Super League, όπως επίσης και τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά και του ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό. Η Εθνική πόλο γυναικών αντιμετωπίζει την Κροατία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Άρη Betsson για τη GBL.

Οι αθλητικές μεταδόσεις
10:30 Eurosport 1 Αλκαράθ – Τζόκοβιτς Τένις τελικός Australian Open

12:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μερκεζεφέντι – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μανρέσα – Μάλαγα ACB Liga

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Πανιώνιος GBL

13:15 Novasports Prime Εξέλσιορ – Άγιαξ Eredivisie

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Λέτσε Serie A

14:30 Novasports 3HD Χέρτα Βερολίνου – Ντάρμσταντ Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

15:30 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Φέγενορντ Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ Premier League

16:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – Αστέρας Super League

16:00 Novasports 5HD Άστον Βίλα – Μπρέντφορντ Premier League

16:00 Novasports 4HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χιμπέρνιαν – Ρέιντζερς Scottish Premiership

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Αταλάντα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – Παναθηναϊκός GBL

16:30 Novasports Start Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπρέσια Lega Basket Serie A

17:15 Novasports 1HD Μπέτις – Βαλένθια La Liga

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Κηφισιά Super League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Ολυμπιακός Α1 Γυναικών Volley League

18:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

18:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κρεμονέζε – Ίντερ Serie A

19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός Super League

19:30 Novasports 1HD Χετάφε – Θέλτα La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Ναϊμά Roshn Saudi League

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μούρθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βίρτους Μπολόνια – Τρέντο Lega Basket Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Νασιονάλ Liga Portugal

20:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Κροατία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Ολυμπιακός Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τοντέλα – Μπενφίκα Liga Portugal

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς – Μιλγουόκι Μπακς Μπάσκετ

23:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σαν Αντόνιο Σπερς – Ορλάντο Μάτζικ NBA

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD World Athletics Indoor Tour Gold

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:07 Τουρκία: Τροχαίο δυστύχημα στην Αττάλεια με 9 νεκρούς και 26 τραυματίες
12:56 Πάτρα: Τα Βραβεία του 18ου Μώμου – Γέμισε το θέατρο «Πάνθεον» ΦΩΤΟ
12:46 Λάρισα: Υπερχείλισε ρέμα στον παραλιακό δρόμο χωρίς να διακοπεί η πρόσβαση
12:38 Βόλος: Εισβολή και βανδαλισμοί σε σούπερ μάρκετ – Στο στόχαστρο προϊόντα της «Βιολάντα»
12:26 Τζόνι Ντεπ: Αγνώριστος σε φωτογραφίες ως Εμπενίζερ Σκρουτζ για το «Ebenezer: A Christmas Carol»
12:17 ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Ντέρμπι κορυφής στην Allwyn Arena
12:06 Χανιά: Στο νοσοκομείο 28χρονος που μέθυσε και έπεσε από ύψος 5 μέτρων σε νυχτερινό κέντρο
11:58 Εκκληση για αίμα από πάσχοντες Μεσογειακής Αναιμίας: Οι οδηγούν σε αναβολή μεταγγίσεων
11:53 Θύελλα – Παναχαϊκή σε ματς με μεγάλη σημασία
11:46 Τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού – Βουβός πόνος και μήνυμα κατά της οπαδικής βίας
11:41 Αγρίνιο: Μεγάλη φωτιά στο κέντρο της πόλης στη Στοά Παπαγιάννη
11:37 Κυριάκος Μητσοτάκης: Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες που πενθούν – Η ανάρτηση της Κυριακής
11:25 Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Καταιγίδες, χαλάζι και μποφόρ σε 9 περιοχές μέχρι το βράδυ – Σε ποιες περιοχές
11:15 Εκπνέει η συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για τον έλεγχο των πυρηνικών
11:05 Η Αναστασία Πετρίδη στην «Π» για την παράσταση «Λυσιστράτη»: Εκφράζει την πρώτη μορφή του φεμινισμού
10:56 Ολυμπιακός: Τα λεφτά που θα πληρώσει για Κλέιτον και το «όχι» στη Μπεσίκτας
10:45 Κάτω από τις 80.000 δολάρια το Bitcoin – Βαθαίνει το sell-off στην αγορά κρυπτονομισμάτων
10:33 Θάνατος αθλητή στο Ρουφ 80 – Εθνικός: Η οικογένεια του μπασκετμπολίστα είχε χάσει κι άλλο παιδί σε τροχαίο
10:21 Καλαμάτα: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και κατολισθήσεις στην από την κακοκαιρία
10:12 Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζει το ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τη Super League – Ολοι οι αγώνες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/01-01/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ