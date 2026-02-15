Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζει το «ντέρμπι των Δικεφάλων» στην Τούμπα

Ο Παναθηναϊκός, από την πλευρά του, υποδέχεται τη Λάρισα, ενώ στο μπάσκετ οι πράσινοι αντιμετωπίζουν τον Κολοσσό Ρόδου.

15 Φεβ. 2026 9:44
Pelop News

Πλήρη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, με το ντέρμπι δικεφάλων στη Super League ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να ξεχωρίζει.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

00:00 COSMOTE SPORT 4 HD NBA All-Star Weekend State Farm All-Star Saturday Night

01:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ντένις Σαποβάλοφ – Μπεν Σέλτον ATP 500

08:30 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS16

11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026

11:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS17

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αναντολού Εφές – Τραμπζονσπόρ Turkish Basketball Super League

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS18

13:15 Novasports 2HD Φέγενορντ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς Eredivisie

13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ανδόρα – Βαλένθια ACB Liga

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Σασουόλο Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρμιγχαμ – Λιντς Emirates FA Cup

14:30 Novasports 3HD Κίελo – Σάλκε Bundesliga 2

15:00 Novasports Prime Οβιέδο – Μπιλμπάο La Liga

15:00 Action 24 Καλαμάτα – Πανιώνιος Super League 2

16:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στόουκ – Φούλαμ Emirates FA Cup

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Κιλμάρνοκ – Σέλτικ Scottish Premiership

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Τζένοα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Ελλάς Βερόνα Serie A

16:00 ERT2 Sports Παναθηναϊκός – Κολοσσός Stoiximan GBL

16:30 Novasports Start Άουγκσμπουργκ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τουρκ Τέλεκομ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

17:15 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

17:30 COSMOTE SPORT 4 HD Νασιονάλ – Πόρτο Liga Portugal

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – ΟΦΗ Super League

18:30 Novasports 3HD Λειψία – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

18:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ρέιντζερς – Χαρτς Scottish Premiership

18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Άρσεναλ – Γουίγκαν Emirates FA Cup

19:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντουμπάι

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Μπολόνια Serie A

19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Super League

19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Βαλένθια La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μάλαγα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Κρεμόνα – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Τένις

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Ρόμα Serie A

22:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Μπέτις La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 9 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Φαμαλικάο Liga Portugal

