Αθώοι οι κατηγορούμενοι για υπερκοστολόγηση 43 εκατ. ευρώ σε έργο της Εγνατίας Οδού

Μετά από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε αθώους τους 15 κατηγορούμενους για την υπόθεση φερόμενης υπερκοστολόγησης εργασιών στην κατασκευή τμήματος της Εγνατίας Οδού, στα όρια των νομών Γρεβενών και Τρικάλων.

09 Μαρ. 2026 15:08
Την αθώωση όλων των κατηγορουμένων αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης στην υπόθεση που αφορούσε καταγγελλόμενη υπερκοστολόγηση έργων ύψους 43 εκατ. ευρώ για την κατασκευή τμήματος της Εγνατίας Οδού την περίοδο 2008–2009.

Στο εδώλιο κάθισαν συνολικά 15 άτομα, μεταξύ των οποίων επιβλέποντες μηχανικοί του έργου, πρώην στελέχη της εταιρείας «Εγνατία Οδός ΑΕ» και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Αντιμετώπιζαν κατηγορίες –κατά περίπτωση– για απάτη σε βάρος νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, απόπειρα απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλαστογραφία και ηθική αυτουργία.

Η δίκη αφορούσε εργασίες για την κατασκευή δύο ζευγών σηράγγων και ενός ανισόπεδου κόμβου στις θέσεις Παναγία και Συρτό, στην περιοχή των Γρεβενών, κοντά στα όρια με τον νομό Τρικάλων.

Το σκεπτικό της απόφασης

Μετά από περισσότερες από 30 συνεδριάσεις και εκτενή αποδεικτική διαδικασία, το δικαστήριο υιοθέτησε την αθωωτική πρόταση της εισαγγελέως.

Σύμφωνα με το σκεπτικό, αποδείχθηκε ότι οι επίδικες εργασίες ολοκληρώθηκαν κανονικά, ενώ δεν προέκυψε πλημμελής επιμέτρηση του έργου που να ζημίωσε την εταιρεία «Εγνατία Οδός ΑΕ». Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκε δόλια ενέργεια από πλευράς των επιβλεπόντων μηχανικών με σκοπό την ευνοϊκή μεταχείριση της αναδόχου εταιρείας.

Η άλλη δικογραφία για το ίδιο έργο

Τα ίδια πρόσωπα είχαν εμπλακεί και σε άλλη δικογραφία που αφορούσε επίσης την Εγνατία Οδό και υπερκοστολογήσεις ύψους 32 εκατ. ευρώ για την κατασκευή πέντε δίδυμων σηράγγων στην περιοχή των Γρεβενών.

Σε εκείνη την υπόθεση, το δικαστήριο είχε κρίνει τον περασμένο Ιούλιο ένοχους έξι μηχανικούς και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Δύο από τους μηχανικούς είχαν καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών και οδηγήθηκαν στη φυλακή, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι λίγους μήνες αργότερα μετά από αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής.

Οι υπόλοιποι καταδικασθέντες είχαν επίσης αφεθεί ελεύθεροι με την καταβολή εγγυήσεων έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Η έναρξη των δικαστικών ερευνών

Και οι δύο υποθέσεις είχαν φτάσει στη Δικαιοσύνη το 2015, έπειτα από μήνυση που είχε καταθέσει τότε η διοίκηση της «Εγνατία Οδός ΑΕ», η οποία ζητούσε τη διερεύνηση πιθανών οικονομικών παρατυπιών στα έργα κατασκευής του αυτοκινητόδρομου.

