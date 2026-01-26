Ατμοσφαιρική ρύπανση: Πώς επηρεάζει την αρτηριακή πίεση των παιδιών από την κύηση

Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την εγκυμοσύνη αλλά και στα πρώτα χρόνια ζωής ενός παιδιού φαίνεται πως μπορεί να επηρεάζει την αρτηριακή του πίεση, σύμφωνα με νέα μεγάλη αμερικανική μελέτη. Τα ευρήματα ενισχύουν τις ανησυχίες των επιστημόνων για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην παιδική υγεία.

Η μελέτη επικεντρώθηκε στα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5) και στο διοξείδιο του αζώτου (NO₂), δύο από τους συνηθέστερους ατμοσφαιρικούς ρύπους, που προέρχονται κυρίως από τα οχήματα, τις μονάδες παραγωγής ενέργειας και τη βιομηχανική δραστηριότητα.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Environmental Research και βασίζονται στο ερευνητικό πρόγραμμα Environmental Influences on Child Health Outcomes (ECHO), ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στις ΗΠΑ που εξετάζουν πώς το περιβάλλον επηρεάζει την υγεία των παιδιών.

Η παιδική υπέρταση αυξάνεται παγκοσμίως

Η υψηλή αρτηριακή πίεση στα παιδιά αποτελεί ένα φαινόμενο που εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα διεθνώς. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα τελευταία 20 χρόνια η παιδική υπέρταση έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 80%, ιδίως σε χώρες με υψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας.

Η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς η υπέρταση στην παιδική ηλικία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και νεφρικών διαταραχών αργότερα στη ζωή. Γνωρίζοντας ότι οι βάσεις της υπέρτασης στους ενήλικες συχνά τίθενται από πολύ νωρίς, οι επιστήμονες θέλησαν να διερευνήσουν τον ρόλο της πρώιμης έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Τι εξέτασε η έρευνα

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από 4.863 παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών, προερχόμενα από 20 διαφορετικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ερευνητές εκτίμησαν τα επίπεδα έκθεσης σε PM2.5 και NO₂ στις κατοικίες των οικογενειών τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όσο και στα πρώτα δύο χρόνια ζωής των παιδιών.

Η αρτηριακή πίεση των παιδιών μετρήθηκε στο πλαίσιο τακτικών επισκέψεων και συγκρίθηκε με τις φυσιολογικές τιμές για την ηλικία, το φύλο και το ύψος τους. Ως υψηλή θεωρήθηκε η αρτηριακή πίεση που βρισκόταν στο ανώτερο 10% των τιμών.

Τα βασικά ευρήματα

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν σημαντικές συσχετίσεις:

PM2.5 και αυξημένη αρτηριακή πίεση: Τα παιδιά που εκτέθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων πριν και μετά τη γέννηση παρουσίασαν, κατά μέσο όρο, υψηλότερη αρτηριακή πίεση.

Κρίσιμη περίοδος το πρώτο τρίμηνο: Η αυξημένη έκθεση σε PM2.5 κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης συνδέθηκε με υψηλότερη συστολική πίεση και μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης υπέρτασης στην παιδική ηλικία.

Απρόσμενα αποτελέσματα για το NO₂: Η υψηλότερη έκθεση σε διοξείδιο του αζώτου κατά την εγκυμοσύνη συσχετίστηκε με ελαφρώς χαμηλότερη αρτηριακή πίεση στα παιδιά, κυρίως κατά το δεύτερο τρίμηνο. Ωστόσο, δεν συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης.

Ο χρόνος της έκθεσης μετρά: Τα δεδομένα δείχνουν ότι η χρονική στιγμή της έκθεσης στους ρύπους παίζει καθοριστικό ρόλο στις επιπτώσεις για την καρδιαγγειακή υγεία των παιδιών.

Τι επισημαίνουν οι επιστήμονες

«Τα ευρήματα αυτά προσθέτουν νέα στοιχεία στη βιβλιογραφία που δείχνει ότι η έκθεση σε λεπτά αιωρούμενα σωματίδια στην πρώιμη ζωή μπορεί να επηρεάσει την καρδιομεταβολική υγεία των παιδιών, ακόμη και σε σχετικά χαμηλά επίπεδα», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Yu Ni, Ph.D., από το Πανεπιστήμιο Πολιτείας του Σαν Ντιέγκο.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα για το διοξείδιο του αζώτου, τόνισε ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του NO₂ αλλά και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως ο θόρυβος από τις μεταφορές.

Συμπέρασμα

Η μελέτη ενισχύει την άποψη ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση, ακόμη και σε επίπεδα που θεωρούνται σχετικά χαμηλά, μπορεί να επηρεάζει την υγεία των παιδιών από τα πρώτα στάδια της ζωής. Η εγκυμοσύνη αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδος, καθιστώντας την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης κρίσιμη επένδυση για τη μακροπρόθεσμη υγεία των επόμενων γενεών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



