Αττική: 22χρονος κατάπιε μπέργκερ χωρίς να το μασήσει – Έφραξαν οι αεραγωγοί και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Στο νοσοκομείο διασωληνωμένος νοσηλεύεται ένας 22χρονος έπειτα από ένα επικίνδυνο challenge που επιχείρησε.

Ο νεαρός, σύμφωνα με πληροφορίες, θέλησε να καταπιεί ένα μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, στο πλαίσιο της πρόκλησης.

Λίγο μετά κατέρρευσε, καθώς οι αεραγωγοί του έκλεισαν.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμα κατάσταση στη ΜΕΘ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



