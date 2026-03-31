Αττική: Ανοικτά τα σχολεία την Τετάρτη, κλειστά μόνο τα νυχτερινά με απόφαση Χαρδαλιά

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο, Τετάρτη 1 Απριλίου, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Αττική, παρά το red code για την κακοκαιρία Erminio. Με απόφαση του Νίκου Χαρδαλιά, κλειστά θα παραμείνουν μόνο τα νυχτερινά σχολεία, καθώς τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται από το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα.

Η απόφαση ελήφθη μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την Περιφέρεια Αττικής να σταθμίζει τα επιστημονικά δεδομένα και τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο περιφερειάρχης επέλεξε να διατηρηθεί η κανονική λειτουργία των σχολείων της ημέρας, επικαλούμενος και τον σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό.

Αντίθετα, τα νυχτερινά σχολεία δεν θα λειτουργήσουν, καθώς η εκτίμηση είναι ότι το επικίνδυνο σκέλος της κακοκαιρίας θα εξελιχθεί κυρίως από τις απογευματινές ώρες και μετά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Νίκος Χαρδαλιάς απηύθυνε σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων μαθητών και οικογενειών στις απολύτως αναγκαίες, ιδιαίτερα από το απόγευμα και ύστερα.

Παράλληλα, ζήτησε να επανεξεταστούν με γνώμονα την ασφάλεια οι απογευματινές δραστηριότητες, τα φροντιστήρια και τα εξωσχολικά προγράμματα. Απηύθυνε επίσης έκκληση προς το υπουργείο Παιδείας για έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία, ώστε να μη βρεθούν σε μετακινήσεις μέσα στο πιο δύσκολο χρονικό παράθυρο της κακοκαιρίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις μαθητικές εκδρομές, ζητώντας από τα συναρμόδια υπουργεία να ληφθεί άμεσα απόφαση για αναβολή ή ματαίωση όσων έχουν προγραμματιστεί από και προς τις περιοχές που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή την Αττική, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία μαζί με τις Σποράδες, την Πελοπόννησο, το Νότιο Αιγαίο, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας.

Η Περιφέρεια τονίζει ότι οι υπηρεσίες της βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και ότι τα επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας συνεδριάζουν διαρκώς για την πρόληψη και την αντιμετώπιση πλημμυρικού κινδύνου. Το μήνυμα της απόφασης είναι διπλό: τα σχολεία της ημέρας μένουν ανοιχτά, αλλά η δεύτερη μισή της Τετάρτης αντιμετωπίζεται ως ζώνη αυξημένου κινδύνου, με σαφή σύσταση για προσοχή και περιορισμό των μετακινήσεων.

