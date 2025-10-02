Αττική: Εξάρθρωση σπείρας «υπαλλήλων ΔΕΗ και λογιστών» που ξάφριζε ηλικιωμένους

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής (Άνω Λιόσια, Αχαρναί, Ζεφύρι), συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης ηλικίας 22, 39 και 56 ετών, ενώ επιπλέον τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για άλλα αδικήματα.

02 Οκτ. 2025 14:22
Pelop News

Στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής κατάφερε να εξαρθρώσει εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές και απάτες σε βάρος ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Τα μέλη της οργάνωσης παρουσιαζόταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές, εξαπατώντας τα θύματά τους και αποσπώντας χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή.

Η οργάνωση είχε διαπράξει από τα μέσα Ιουνίου έως τον Σεπτέμβριο μία ληστεία και 47 κλοπές (συμπεριλαμβανομένων 5 απόπειρων), αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος που υπερβαίνει τα 2.186.250 ευρώ.

Η μεθοδολογία τους περιλάμβανε τηλεφωνικές κλήσεις προς ηλικιωμένους, με προσχηματισμένες αναφορές διαρροής ρεύματος ή φορολογικών προστίμων, παραπλανώντας τα θύματα να τοποθετούν κοσμήματα και χρήματα σε συγκεκριμένα σημεία εντός ή εκτός των οικιών τους. Στη συνέχεια, επιχειρησιακές ομάδες δρούσαν επιτόπου, εισερχόμενες στα σπίτια και αρπάζοντας τα αντικείμενα.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων: 25 κινητά τηλέφωνα, καταγραφικό σύστημα καμερών, όπλα (καραμπίνες, τσεκούρι, μαχαίρι), φορητός υπολογιστής, χρυσαφικά, ρολόγια, χρήματα και οχήματα.

Οι δράστες δεν δίσταζαν να ασκήσουν βία όταν συναντούσαν αντίσταση από τα θύματά τους, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών συνεχίζονται.

 
