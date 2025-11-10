Αττική: Eξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαΐνης και κάνναβης – 4 συλλήψεις

10 Νοέ. 2025 16:52
Pelop News

Οι Αρχές εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης (6/11), δύο ημεδαποί, ηλικίας 29 και 21 ετών καθώς και 41χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Επιπρόσθετα, κατά την επιχείρηση συνελήφθη και 21χρονος ημεδαπός για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Συγκεκριμένα, ο 29χρονος ήταν επιφορτισμένος με την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων με επίδοξους πελάτες, οι οποίοι στη συνέχεια μετέβαιναν στην οικία του, για να παραλάβουν τις ναρκωτικές ουσίες από τον 29χρονο ή τον 21χρονο.

Οι ναρκωτικές ουσίες αποθηκεύονταν στην οικία του 29χρονου ή σε παρακείμενη οικία ιδιοκτησίας του 41χρονου κατηγορούμενου, με την οποία διέθετε κοινή αυλή.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις δύο οικίες κατά την αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθησαν τα 3 μέλη καθώς και έτερος 21χρονος ημεδαπός που εντοπίστηκε εντός της οικίας του 29χρονου ενώ βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

– 590 γραμμ. κοκαΐνης,
– το χρηματικό ποσό των -8.240- ευρώ,
– 75 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης (SKUNK),
– 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας καθώς και
– πολυτελές όχημα και μοτοσυκλέτα.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

