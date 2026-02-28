Αττική: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων – Πάνω από 500 έγγραφα και κέρδη άνω των 230.000 ευρώ ΦΩΤΟ

Συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής οδήγησε στην εξάρθρωση οργανωμένης ομάδας που κατασκεύαζε και διακινούσε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα σε μετανάστες, με σκοπό την παράνομη μετακίνησή τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

28 Φεβ. 2026 13:00
Τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην κατάρτιση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων έβαλε η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου.

Οι αρχές εντόπισαν και εξάρθρωσαν πλήρως εξοπλισμένο παράνομο εργαστήριο, το οποίο φέρεται να προμήθευε με πλαστά έγγραφα αλλοδαπούς, διευκολύνοντας την παράνομη προώθησή τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συλλήψεις και η δομή της οργάνωσης

Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 42 και 44 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο που αναζητείται. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τις αρχές του 2025 και είχε αναπτύξει σαφή κατανομή ρόλων.

Ο 42χρονος φέρεται ως ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος, με την ευθύνη συντονισμού, διαχείρισης των «πελατών» και τεχνικής εποπτείας της παραγωγής των εγγράφων. Είχε μισθώσει διαμέρισμα χρησιμοποιώντας στοιχεία τρίτου προσώπου, προκειμένου να στεγάζει το εργαστήριο χωρίς να συνδέεται άμεσα με αυτό.

Ο 44χρονος αναλάμβανε την τελική κατάρτιση και εκτύπωση των εγγράφων, λαμβάνοντας οδηγίες μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών επικοινωνίας.

Ο «τιμοκατάλογος»

Η οργάνωση προσέφερε πλαστά έγγραφα διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, με τις τιμές να διαμορφώνονται ανάλογα με τον τύπο και τη δυσκολία κατασκευής:

Διαβατήριο: 900 ευρώ

Δελτίο ταυτότητας: 600 ευρώ

Άδεια διαμονής: 400 ευρώ

Δελτίο αιτούντος άσυλο και άδεια οδήγησης: 150 ευρώ

Τι κατασχέθηκε

Κατά την έρευνα στην οικία όπου λειτουργούσε το εργαστήριο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

δύο εκτυπωτές laser εγχάραξης πλαστικών διαφανειών,

δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

πολυμηχάνημα τεχνολογίας inkjet,

θερμοκολλητής,

ανιχνευτής πλαστότητας υπεριώδους ακτινοβολίας (UV),

πέντε κινητά τηλέφωνα,

το ποσό των 885 ευρώ,

289 δελτία ταυτότητας,

123 άδειες διαμονής,

133 άδειες οδήγησης και

ένα διαβατήριο.

Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 230.000 ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων και της δράσης EMPACT 2.2 EASTMED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον οποίο η Ελλάδα έχει ηγετικό ρόλο.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

