Αττική Οδός: Συναγερμός για SMS-απάτες σε συνδρομητές e-PASS – Τι ξεκαθαρίζει η εταιρεία

Νέα ενημέρωση εξέδωσε η Νέα Αττική Οδός, εφιστώντας την προσοχή των συνδρομητών e-PASS απέναντι σε παραπλανητικά γραπτά μηνύματα που διακινούνται και συνδέονται με απόπειρες ηλεκτρονικής απάτης.

Όπως επισημαίνεται, η εταιρεία δεν αποστέλλει ποτέ SMS που να σχετίζονται με οικονομικές εκκρεμότητες ή υποτιθέμενες οφειλές. Συνεπώς, οποιοδήποτε μήνυμα τέτοιου περιεχομένου δεν προέρχεται από την Αττική Οδό και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απόπειρα εξαπάτησης.

Στην ανακοίνωση τονίζεται πως όσοι λάβουν τέτοιο μήνυμα θα πρέπει να το αγνοήσουν, να μην ανοίξουν συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε αυτό και να προχωρήσουν άμεσα στη διαγραφή του. Πρόκειται για πρακτική μαζικής αποστολής παραπλανητικών SMS, με στόχο την υποκλοπή στοιχείων.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η Νέα Αττική Οδός δεν ζητά ποτέ προσωπικούς κωδικούς ή στοιχεία πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια των συναλλαγών αποτελεί βασική προτεραιότητα.

