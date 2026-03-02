Αττική: Ουρές στα πρατήρια καυσίμων υπό τον φόβο ανατιμήσεων – «Εξαντλήθηκε από νωρίς η αμόλυβδη»

Μεγάλες ουρές σχηματίζονται από τα ξημερώματα σε πρατήρια καυσίμων στην Αττική, καθώς οι οδηγοί σπεύδουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους υπό τον φόβο απότομης αύξησης των τιμών, μετά τον εγκλωβισμό εκατοντάδων τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η απλή αμόλυβδη εξαντλήθηκε ήδη από τις πρώτες ώρες της ημέρας, λόγω της αυξημένης ζήτησης.

«Ο κόσμος έχει φοβηθεί»

Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί διαφορά στις τιμές σε πρατήρια που λειτουργούν ακόμη με το τιμολόγιο του Σαββάτου.

«Ο κόσμος έχει φοβηθεί και έρχεται μαζικά για ανεφοδιασμό. Αυτό δημιουργεί ένα κύμα πανικού και ήδη από πολλούς συναδέλφους ακούω ότι η απλή αμόλυβδη έχει εξαντληθεί», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι αυθημερόν παραλαβές καυσίμων είναι πρακτικά αδύνατες, εκτός αν είχαν προηγηθεί έγκαιρες παραγγελίες.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, τόνισε ότι είναι πρόωρο να γίνουν εκτιμήσεις για το ύψος πιθανών αυξήσεων, επισημαίνοντας ότι η διάρκεια της κρίσης θα καθορίσει τις εξελίξεις.

Το ντόμινο από τα Στενά του Ορμούζ

Η ίδια εξήγησε ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ δημιουργεί σοβαρές αναταράξεις, καθώς πολλά πλοία έχουν εγκλωβιστεί, ενώ άλλα αναγκάζονται να ακολουθήσουν μεγαλύτερες διαδρομές, αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς. Αν η κρίση παραταθεί, το κόστος αυτό αναμένεται να μετακυλιστεί στον τελικό καταναλωτή.

Παράλληλα, ζήτησε σωστή διαχείριση «από την πηγή», δηλαδή από τα διυλιστήρια, ώστε να αποφευχθεί αιφνίδιο σοκ στην αγορά. Όπως ανέφερε, ήδη έχουν ξεκινήσει έλεγχοι και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια ανωμαλία.

«Βρισκόμαστε σε επιφυλακή για να εξυπηρετήσουμε, όχι για να εξαπατήσουμε, τον κόσμο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η ίδια διατηρεί τις ίδιες τιμές που ίσχυαν το Σάββατο.

Ψυχραιμία και εποπτεία

Η κ. Ζάγκα αναγνώρισε τον κίνδυνο κερδοσκοπίας, κάνοντας λόγο για ανάγκη αυστηρής εποπτείας από τις αρμόδιες αρχές. Την ίδια ώρα, επεσήμανε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου εμφανίζουν ήδη μεγαλύτερες μεταβολές σε σύγκριση με τα υγρά καύσιμα.

Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη παράταση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ θα είχε δυσμενείς συνέπειες για την αγορά, ωστόσο κάλεσε σε ψυχραιμία, επισημαίνοντας ότι «δεν πρέπει να υιοθετήσουμε σενάρια φόβου που εντείνουν τον πανικό».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



