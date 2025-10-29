Ατύχημα στο Κολωνάκι: Αγωγή ενός εκατομμυρίου ευρώ από τον φωτογράφο Χάρη Φαρσαράκη και τα μοντέλα που τραυματίστηκαν

Αγωγή αποζημίωσης ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ ετοιμάζει ο γνωστός φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης και άλλα θύματα του τροχαίου στο Κολωνάκι, όπου τζιπ χωρίς οδηγό έπεσε σε εστιατόριο τραυματίζοντας 12 άτομα.

Ατύχημα στο Κολωνάκι: Αγωγή ενός εκατομμυρίου ευρώ από τον φωτογράφο Χάρη Φαρσαράκη και τα μοντέλα που τραυματίστηκαν
29 Οκτ. 2025 13:02
Pelop News

Ο γνωστός φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης και δύο μοντέλα που τραυματίστηκαν μαζί του στο τροχαίο του Κολωνακίου τον Ιούλιο του 2025 ετοιμάζονται να καταθέσουν αγωγές αποζημίωσης που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ, όπως αποκάλυψε η εκπομπή Super Κατερίνα στον Alpha.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 12ης Ιουλίου 2025, όταν ένα τζιπ χωρίς οδηγό κινήθηκε με όπισθεν και έπεσε πάνω στα τραπέζια εστιατορίου επί της οδού Λουκιανού στο Κολωνάκι, τραυματίζοντας 12 άτομα. Ο Φαρσαράκης παγιδεύτηκε κάτω από το όχημα και χρειάστηκε να ανυψωθεί το τζιπ για να απεγκλωβιστεί.


Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ, με έξι από αυτούς να νοσηλεύονται για μέρες, ενώ σύμφωνα με τον δικηγόρο Τέλλο Αγαπηνό, «ένας εκ των τραυματιών έμεινε πάνω από έναν μήνα στην εντατική, έχασε 20 κιλά και ατρόφησε το σώμα του».

«Οι άνθρωποι αυτοί ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. Δεν έχουν επιστρέψει στην εργασία τους και οι αγωγές είναι έτοιμες. Το μόνο που απομένει είναι η πρόσβαση στην ποινική δικογραφία, καθώς η Τροχαία δεν έχει ολοκληρώσει την προανάκριση», ανέφερε ο κ. Αγαπηνός.


Σύμφωνα με την Τροχαία, το ατύχημα προκλήθηκε όταν ο παρκαδόρος δεν ασφάλισε το χειρόφρενο του οχήματος, με αποτέλεσμα το τζιπ να κυλήσει και να καταλήξει πάνω στα τραπέζια του εστιατορίου.

Η συνολική αποζημίωση για τους τραυματίες ενδέχεται να ξεπεράσει τα δύο εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι δικηγόροι τους τονίζουν ότι η υπόθεση θα αποτελέσει παράδειγμα για την ευθύνη επαγγελματιών στάθμευσης σε ανάλογες περιπτώσεις.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:14 «Από το θυμάμαι στο δημιουργώ»: Η νέα δράση της Καρναβαλικής Ακαδημίας με τη στήριξη του ΥΠΠΟ – Στο pelop.gr ο Α. Σταθόπουλος
16:12 Φοινικούντα: Η ανιψιά του 68χρονου ζητά άρση απορρήτου του τηλεφώνου της
16:04 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ρήγας Θανασάς στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη – Και οι οκτώ πρώτοι υποψήφιοι μαζί του
15:56 Δημήτρης Ανάγνου: Λεβέντης σε όλα του! – Έφυγε από τη ζωή και κηδεύτηκε
15:53 Πρόκριση στα πέναλτι για τη Θύελλα!
15:48 Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει μεγάλη εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα
15:40 Συνελήφθη οπαδός που έδωσε φωτοβολίδες στον 12χρονο γιο του στο Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης
15:32 Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ζητά μέτρα ασφαλείας αλλά και πλήρη αποτίμηση στατικής επάρκειας για το πρώην κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών
15:24 Ψηφίστηκε το δικαστικό αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου
15:16 Η ΙΚΕΑ παρουσιάζει τη νέα σειρά SANDLÖPARE
15:08 Πάτρα: Πρεμιέρα για το ΔΗΠΕΘΕ στο Θέατρο Μπάρρυ το Σάββατο 8 Νοεμβρίου
15:01 Στη φυλακή ο 50χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του στο Κορωπί
15:00 Μικρές χωματερές στην Πάτρα: Καθαριότητα εκτός ελέγχου
14:58 Διασωληνωμένη στο Ασκληπιείο η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση στη Γλυφάδα – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή
14:55 Ξυλούρης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν υπάρχει σκάνδαλο – Θα γελάσουμε καλά στην Εξεταστική»
14:45 ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: «Οι κυβερνητικές πηγές οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο»
14:45 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Επισκέψεις και επιθεωρήσεις στα αεροδρόμια Αράξου και Νέας Αγχιάλου
14:39 Σφοδρή σύγκρουση Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Αντεγκλήσεις, βαριές εκφράσεις και πολιτικά υπονοούμενα
14:37 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Γιώργος Γραμματίκας με τον Αντώνη Κουνάβη
14:35 Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: «Έφυγε» από τη ζωή ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ