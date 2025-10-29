Ατύχημα στο Κολωνάκι: Αγωγή ενός εκατομμυρίου ευρώ από τον φωτογράφο Χάρη Φαρσαράκη και τα μοντέλα που τραυματίστηκαν

Ο γνωστός φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης και δύο μοντέλα που τραυματίστηκαν μαζί του στο τροχαίο του Κολωνακίου τον Ιούλιο του 2025 ετοιμάζονται να καταθέσουν αγωγές αποζημίωσης που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ, όπως αποκάλυψε η εκπομπή Super Κατερίνα στον Alpha.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 12ης Ιουλίου 2025, όταν ένα τζιπ χωρίς οδηγό κινήθηκε με όπισθεν και έπεσε πάνω στα τραπέζια εστιατορίου επί της οδού Λουκιανού στο Κολωνάκι, τραυματίζοντας 12 άτομα. Ο Φαρσαράκης παγιδεύτηκε κάτω από το όχημα και χρειάστηκε να ανυψωθεί το τζιπ για να απεγκλωβιστεί.





Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ, με έξι από αυτούς να νοσηλεύονται για μέρες, ενώ σύμφωνα με τον δικηγόρο Τέλλο Αγαπηνό, «ένας εκ των τραυματιών έμεινε πάνω από έναν μήνα στην εντατική, έχασε 20 κιλά και ατρόφησε το σώμα του».

«Οι άνθρωποι αυτοί ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. Δεν έχουν επιστρέψει στην εργασία τους και οι αγωγές είναι έτοιμες. Το μόνο που απομένει είναι η πρόσβαση στην ποινική δικογραφία, καθώς η Τροχαία δεν έχει ολοκληρώσει την προανάκριση», ανέφερε ο κ. Αγαπηνός.





Σύμφωνα με την Τροχαία, το ατύχημα προκλήθηκε όταν ο παρκαδόρος δεν ασφάλισε το χειρόφρενο του οχήματος, με αποτέλεσμα το τζιπ να κυλήσει και να καταλήξει πάνω στα τραπέζια του εστιατορίου.

Η συνολική αποζημίωση για τους τραυματίες ενδέχεται να ξεπεράσει τα δύο εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι δικηγόροι τους τονίζουν ότι η υπόθεση θα αποτελέσει παράδειγμα για την ευθύνη επαγγελματιών στάθμευσης σε ανάλογες περιπτώσεις.

