Australian Open: Την Τρίτη η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αγωνιστεί στη «Margaret Court Arena», όπου θα κλείσει το βραδινό πρόγραμμα, με την έναρξη της αναμέτρησης να υπολογίζεται γύρω στις 12:00 το μεσημέρι.

18 Ιαν. 2026 19:34
Pelop News

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι έτοιμος να ριχτεί στη μάχη του Australian Open και θα το κάνει την Τρίτη (20/1) απέναντι στον Ιάπωνα Σιντάρο Μοτσιζούκι.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αγωνιστεί στη «Margaret Court Arena», όπου θα κλείσει το βραδινό πρόγραμμα, με την έναρξη της αναμέτρησης να υπολογίζεται γύρω στις 12:00 το μεσημέρι.

