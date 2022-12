Avatar: The Way of Water: «Σπάει ταμεία» στο διεθνές box office

Το βάθρο του μισού δισεκατομμυρίου έχει πατήσει το «Avatar: The Way of Water» στο παγκόσμιο box office.

Πιο συγκεκριμένα, το sequel έχει συγκεντρώσει $168,6 εκ. από τις ΗΠΑ και $387,3 εκ. από τον υπόλοιπο κόσμο και άρα τα συνολικά του ποσά ανέρχονται – μέχρι στιγμής – στα $556 εκ. (μέσω Variety). Σε μόλις πέντε μέρες η ταινία έχει γίνει μια από τις οχτώ που πάτησαν το εν λόγω βάθρο και οδεύει σε αυτό του ενός δις μέσα στο νέο έτος. Συγκριτικά να πούμε ότι το “Avatar” είναι η πιο κερδοφόρα ταινία όλων των εποχών, έχοντας αποφέρει $2,9 δις.

Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και του γεγονότος ότι δεν θα παιχτεί στην Ρωσία (όπου η πρώτη ταινία έχει αποφέρει $116 εκ.) και της περιορισμένης κυκλοφορίας στην Κίνα, τα ποσά που θα συγκεντρώσει το sequel δεν θα φτάσουν αυτά της πρώτης του 2009. Μια βοήθεια, ωστόσο, θα είναι σίγουρα οι όχι και τόσο δυνατοί τίτλοι με τους οποίους θα έρθει αντιμέτωπο την επόμενη εβδομάδα, όπως τα “Babylon”, “Puss in Boots: The Last Wish” και “I Wanna Dance With Somebody”.

Η επίσημη σύνοψη λέει τα εξής: “Ο Jake Sully (Sam Worthington) και η Neytiri (Zoe Saldaña) κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν την οικογένειά τους ενωμένη. Όταν αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, ταξιδεύουν μέχρι τα πέρατα του πλανήτη Πανδώρα για να βρουν καταφύγιο στα μέρη της φυλής των Metkayina, που ζει αρμονικά με τον ωκεανό. Εκεί, η οικογένεια των Sully πρέπει να εξοικειωθεί με τον επικίνδυνο ωκεανό και να κερδίσει την αποδοχή της νέας κοινότητας”.

Άλλοι πρωταγωνιστές είναι οι Jemaine Clement, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, CCH Pounder, Joel David Moore, Kate Winslet, Oona Chaplin, Edie Falco, Chloe Coleman, Jack Champion, Bailey Bass, Cliff Curtis και Michelle Yeoh.