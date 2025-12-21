Αυλαία στο 2025 με νίκη για τις γυναίκες του Ατρόμητου

Φινάλε στο 2025 με νίκη για την γυναικεία ομάδα του Ατρόμητου Ζαρουχλεϊκων η οποία επικράτησε με 1-0 του Ατλαντα/Ηπείρου, για την 9η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής και έκλεισε με τρίποντο το φετινό έτος.

Το μοναδικό γκολ πέτυχε η Πουρνιά στο 57΄’ που έκανε το 1-0 και έδωσε με τον Ατρόμητο να χάνει και άλλες ευκαιρίες για γκολ.

Η Πατρινή ομάδα παρέμεινε στην 3η θέση της βαθμολογίας και συνεχίζει να καταδιώκει το δίδυμο Πύργος-Παναιτωλικός.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ψαλτάκης): Νταβατζή, Τζουρά, Παπανικολοπούλου, Μούκα, Ακαρέπη, Χορού, Συρμή (85΄Μερτή), Λαζανά, Φωτείνη (76΄ Παπακυριαζή), Τσάμη, Πουρνιά.

